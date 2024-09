Las exportaciones no tradicionales de Perú alcanzaron los US$ 10,357 millones entre enero y julio de 2024, lo que representó un incremento del 4.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos mostrados en el informe de ComexPerú.

Este crecimiento fue impulsado principalmente por los sectores agropecuario, químico y siderometalúrgico, que en conjunto concentraron el 69.9% de los envíos.

Agroexportación

El sector agropecuario lideró el desempeño de las exportaciones no tradicionales, representando el 47.9% del total exportado en este rubro. Entre enero y julio de 2024, los envíos agropecuarios sumaron US$ 4,960 millones, lo que reflejó un crecimiento del 15.5% respecto al mismo periodo en 2023.

Las paltas frescas fueron el principal producto exportado, con un valor de US$ 1,006 millones, lo que significó un incremento del 31.8% interanual. A pesar de una caída del 2.1% en el volumen exportado, el precio promedio de exportación subió un 34.6%, compensando la reducción en el volumen.

Otros productos agropecuarios destacados incluyeron el cacao en grano, con un crecimiento interanual del 295%, alcanzando los US$ 371 millones. Este incremento estuvo relacionado con un aumento tanto en el volumen exportado (42.3%) como en el precio promedio de exportación (177%).

En cuanto a los cítricos, las exportaciones crecieron un 42.5%, siendo las mandarinas el principal producto, con una participación del 79.2% del total exportado en este subgrupo.

Otros sectores

El sector químico también mostró un crecimiento positivo, con exportaciones que totalizaron US$ 1,255 millones, un aumento del 11.7% interanual. Dentro de este sector, los aceites esenciales de limón lideraron los envíos , alcanzando US$ 83.8 millones, lo que representó un incremento del 65.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Otros productos importantes del sector químico incluyeron placas, láminas y tiras de plástico (US$ 69.1 millones, 47.5%) y lacas colorantes (US$ 57.7 millones, 12.6%).

En el sector siderometalúrgico, las exportaciones alcanzaron los US$ 1,027 millones, lo que representó un crecimiento del 14%.

Los productos más destacados fueron las manufacturas de cobre, con el alambre de cobre refinado como el principal exportado, alcanzando los US$ 251 millones (58.6%). Le siguieron las chapas y bandas de cobre refinado (US$ 107 millones, 88.1%) y las barras y perfiles de cobre refinado (US$ 55.8 millones, 38.3%).

Caídas en sectores

Algunos sectores registraron descensos en sus exportaciones. El sector textil disminuyó un 1.7% interanual, con envíos que totalizaron US$ 941 millones.

El sector pesquero también experimentó una reducción significativa, con una caída del 33.1%, alcanzando US$ 813 millones. Otros sectores con descensos fueron minería no metálica (-17.4%), metalmecánico (-2.9%) y maderas y papeles (-3.3%).

Destinos

Los productos no tradicionales peruanos llegaron a 168 países en los primeros siete meses del año. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, concentrando el 28.5% del total exportado, con envíos por un valor de US$ 2,948 millones, un aumento del 9.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguieron Países Bajos (US$ 867 millones, 18.3%), Chile (US$ 681 millones, -7.2%), España (US$ 580 millones, 21.5%) y Ecuador (US$ 518 millones, -8.8%).

Cabe mencionar que casi la totalidad de las exportaciones peruanas a Marruecos y Rusia estuvieron compuestas por productos no tradicionales . A Marruecos, el 99.6% de los envíos correspondió a productos de este rubro, con un total de US$ 9.6 millones, mientras que a Rusia, el 95.7% de los envíos fue de productos no tradicionales, sumando US$ 44.1 millones, destacándose las paltas como principal producto.

Este comportamiento muestra una recuperación en las exportaciones no tradicionales, especialmente después de un periodo de caídas consecutivas entre febrero y abril de 2024. Las cifras indican que los envíos retomaron su dinamismo a partir de mayo, con un crecimiento del 6%, seguido de un aumento del 18.5% en junio y un 34.6% en julio.

