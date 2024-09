La balanza comercial de Perú acumuló un superávit de US$ 19,894 millones a julio de 2024, superando en más de US$ 5,000 millones lo registrado en el mismo mes del año anterior, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este saldo positivo en la balanza comercial refleja un aumento significativo tanto en exportaciones como en importaciones durante el periodo analizado.

En julio de 2024, el superávit comercial mensual ascendió a US$ 2,297 millones, lo que representa un aumento de US$ 1,157 millones frente al mismo mes de 2023. Las exportaciones alcanzaron un valor total de US$ 6,830 millones, mostrando un crecimiento del 31.9% interanual.

Este incremento fue impulsado por un aumento del 16.9% en los volúmenes exportados, principalmente en productos como harina de pescado, café, oro, y otros productos no tradicionales.

Además, se observó un incremento del 12.9% en el precio promedio de exportación, asociado con las mayores cotizaciones internacionales de metales y productos agrícolas no tradicionales.

LEA TAMBIÉN: Operadores reavivan posibilidad de que la Fed recorte tasas en 50 pb esta semana

En cuanto a las importaciones, en julio de 2024 se reportó un valor de US$ 4,532 millones, lo que representa un incremento del 12.2% con respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento se debió, en gran medida, a las mayores compras de insumos y bienes de capital.

De acuerdo con los datos proporcionados por el BCRP y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), las exportaciones totales de productos tradicionales, como el cobre, zinc, y molibdeno, sumaron US$ 5,022 millones en julio de 2024, lo que supone un crecimiento del 31.3% interanual.

Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron US$ 1,792 millones, con un aumento del 33.6%.

El valor total de las importaciones durante los primeros siete meses de 2024 fue de US$ 28,880 millones, lo que representa un aumento del 2.9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de productos importados, los bienes de consumo registraron un incremento del 5.1% en julio, mientras que las compras de insumos aumentaron un 14.5% y las de bienes de capital crecieron un 13.9%.

Te puede interesar leer: