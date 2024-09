El escenario es crítico porque sin la generación de suficientes empleos en el país el riesgo de caer en vulnerabilidad de pobreza se incrementa. En este contexto, ¿qué expectativas podríamos tener para el segundo semestre y en qué regiones se impulsarán?

En primer lugar, Paola Herrera, economista del IPE, advirtió que con el panorama actual sería probable que el número de empleos que se generen, en el cierre del 2024, no sean suficientes para poder recuperar lo que se perdió el año pasado.

“Si bien la actividad económica se puede recuperar en un año, el empleo es mucho más rezagado, tarda más en recuperarse, sobre todo considerando que gran parte de la recuperación de económica de este año viene por el rebote de sectores bastante volátiles como la agricultura y la pesca . No son bastante estables. Probablemente, la recuperación de empleo de este año no sea la óptima y no recuperemos todo lo que se perdió”, analizó en diálogo con Gestión.

La economista señaló que, actualmente, la recuperación está siendo concentrada en Lima, mientras que en otras regiones es más rezagada.

En la capital, la generación de puestos de trabajo se está impulsando en los rubros relacionados a consumo como los son Comercio y Servicios, debido a una mayor capacidad adquisitiva de las familias por una reducción de la inflación y también por la liquidez temporal que brindan las liberaciones de fondos de las AFP y CTS. Este efecto por los desembolsos de liquidez se vería, principalmente, en los resultados de julio y agosto.

“Lima es la que se ha mostrado más resiliente en cuanto a empleo. Hasta fines del año pasado, lo que lo impulsaba era el subempleo, que no es de calidad, pero se ha revertido esa tendencia. Poco a poco también ha estado incrementándose el empleo adecuado y es importante que todavía se mantenga eso por un buen tiempo para que recupere los niveles de calidad de empleo del 2019″, sostuvo.

En los siguientes meses también mejorarían su dinámica de crecimiento laboral las regiones del norte, que podrían alcanzar mejores resultados a fines del tercer trimestre e inicios del cuatro, debido al impulso que se espera del sector agroexportador.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, coincidió con estas expectativas para las ciudades del norte del país, destacando entre ellas a Trujillo.

“Básicamente, se espera porque hay una mejora de las condiciones climáticas y una cierta dinámica favorable de recuperación del ingreso que también está ayudando a impulsar la demanda interna por allá. Esto, por el agro y actividades vinculadas como transporte y comercio, que pueden ser favorecidas en la medida que se está recuperando la producción agrícola ”, explicó.

Odar señaló que, en esta segunda mitad del 2024, también se esperarían mejoras en los niveles de empleo de Cusco, Chiclayo y Puno, pero fundamentalmente por un rebote y no por mayores planes de inversión o expansión de las empresas en estas zonas.

En las regiones del sur, añadió Herrera de IPE, se espera que el empleo continúe siendo impulsado en sectores como Construcción y Minería, que también generan un encadenamiento en servicios y tendrían mejores resultados en julio y agosto.

Ambos especialistas coincidieron en que un factor que podría impulsar al mercado laboral es el aumento de la dinámica de la inversión privada. Pero esto no se vería en el corto plazo, pues “la inversión que genera empleo estable, de calidad y con buenos ingresos está todavía bastante débil”, precisó Herrera.

¿Qué zonas tienen las peores expectativas?

Un reciente reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que Cerro de Pasco y Pucallpa fueron las ciudades que tuvieron las mayores caídas de empleo en el segundo trimestre, de abril a junio. Para Odar, de Phase Consultores, esta tendencia podría continuar en estos siguientes meses.

De otro lado, el economista señaló que las ciudades con perspectivas planas o, incluso, a la baja en empleo son, principalmente, las de la Amazonía, como Pucallpa, Iquitos y Puerto Maldonado.

Uno de los motivos que explicaría ese desempeño es que, en esas ciudades de la selva, el costo de transporte de los alimentos es más alto, por lo que el ingreso de productos que no son generados en la región es más costoso.

La recuperación del mercado laboral está siendo concentrada en Lima, mientras que en otras regiones es más rezagada. | Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

“Eso le ha quitado una dinámica a la demanda en esas regiones y, por lo mismo, ha hecho que las empresas crezcan lentamente o tengan planes de inversión más lentos, más moderados, con lo cual el empleo también se queda estancado o no crecen”, sostuvo.

En el caso de Cerro de Pasco, el economista apuntó que, desde hace varios años, la ciudad presenta una caída en su población laboral, lo que hace que su economía no sea dinámica ante una menor mano de obra y una reducida demanda de productos. Esto lleva a que la generación de oferta siga a la baja.

Odar agregó que, en este contexto, el empleo formal es el más afectado, reduciéndose o quedando estancado, mientras que la dinámica del empleo informal crece.

Cabe precisar que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta junio, en Cerro de Pasco el 59% de su empleo era informal, mientras que, en Pucallpa, la incidencia subía hasta un 72.8%.

