El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, resaltó la importancia de los proyectos mineros de cobre en el país. “Nosotros tenemos proyectos por cerca de US$ 40 mil millones en inversión. Esto se traduciría en dos millones de toneladas adicionales de cobre que podría producir Perú”, afirmó.

El titular del Minem destacó la presencia de 31 proyectos de cobre de los 51 en total en cartera, con una inversión potencial de US$ 39,795 millones. “Estamos buscando destrabar un proyecto grande, como otro Quellaveco”, indicó durante su exposición en el Jueves Minero, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). .

Asimismo, Mucho resaltó la ventaja competitiva de Perú debido a sus vastas reservas minerales, vitales para la transición hacia energías limpias. “Perú cuenta con el 11% de las reservas mundiales de cobre, y eso podría ser incluso mayor. Este recurso es esencial para la demanda global actual, ya que hay mucha más demanda de minerales que proyectos en el mundo”, concluyó.

Por otro lado, advirtió sobre las comparaciones apresuradas con otros países mineros: “Hay quienes dicen que superaremos a Chile, pero debemos ser realistas. Nosotros tenemos yacimientos greenfield y la mayoría de las minas en Chile son expansiones, lo que facilita su desarrollo”, explicó.

Cifras del cobre

En la cartera de inversión minera del Perú, existen actualmente 31 proyectos de cobre distribuidos en 14 regiones, con una inversión proyectada de US$ 39,795 millones. Estos proyectos incluyen iniciativas emblemáticas como La Granja (US$ 2,400 millones), Michiquillay (US$ 2,500 millones), y la reposición de Antamina (US$ 1,604 millones), entre otras.

La diversidad geográfica de los proyectos abarca regiones estratégicas, desde Cajamarca, donde se desarrollan grandes iniciativas como La Arena II (US$ 1,364 millones), hasta Arequipa, con proyectos importantes como Tía María (US$ 1,400 millones) y Zafranal (US$ 1,263 millones). Entre las principales expansiones destacan Toromocho (US$ 815 millones) y Antamina, lo que refleja el compromiso del país con el crecimiento del sector minero y su potencial para liderar en la producción mundial de cobre.