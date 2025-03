Los proyectos de cobre encabezan la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2025. Se trata de 48 proyectos y una inversión total de US$ 612 millones, representando el 58.9% del monto total del portafolio.

Según el documento difundido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en segundo lugar, siguen los 13 proyectos de oro con una inversión total de US$ 181 millones, ostentando una participación del 17.4%.

Y en tercera posición se encuentra un proyecto de estaño, con una inversión de US$ 105 millones (10.1%), 10 proyectos de zinc (8.5%) y engloban una inversión conjunta de US$ 88 millones y 12 proyectos de plata, hierro, uranio, litio y plomo (5.2%), con una inversión de US$ 54 millones del total del portafolio.

En un Jueves Minero, el presidente de proEXPLO 2025, Walter Tejada, insistió en la importancia de reducir los plazos de aprobación de trámites y permisos necesarios para la exploración y explotación minera en el país para avanzar con los programas y agregó que, el Perú aún no ha recuperado sus niveles históricos de inversión.

“Desde el día 1 que se identifica un área de interés hasta que traemos la máquina de perforación, debemos reducirla de 4 años a algo mucho más razonable, en algunos países es de 1 año o de ocho meses”, detalló en el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).





Ubicación de proyectos

Ica lidera las inversiones en exploración con el 29.7% del monto global con 5 proyectos (US$ 308.7 millones), debido al ingreso del proyecto cuprífero Marcobre, de Marcobre S.A.C.

Puno ocupa el segundo lugar, captando el 15.4% del presupuesto de exploración, representado en 8 proyectos con una inversión conjunta de US$ 159.7 millones, entre los proyectos más representativos destacan Quenamari y Picha; mientras que Arequipa se ubica en la tercera posición con 9 proyectos por una inversión de US$ 128.6 millones (12.4% del total), en este departamento destacan Tambomayo, Oasis y Willay.

Apurímac, con una inversión de US$ 112.6 millones (10.8% del total) se posicionó en cuarto lugar, albergando 12 proyectos, entre los que sobresalen: Haquira; Antilla, y Cotabambas.

Principal inversionista

En la actual cartera, Perú destaca como el principal inversor, contribuyendo con el 58.0% del total, lo que equivale a US$ 603 millones distribuidos en 18 proyectos.

En entrevista con el IIMP, el viceministro de Minas, Henry Luna, indicó al IIMP que esta atracción de capitales peruanos se debe a todos los esfuerzos que el Minem está realizando para fortalecer el sector minero con reglas claras, promoviendo un desarrollo sostenible que equilibre la inversión, la protección ambiental y el bienestar social.

Asimismo, Luna mencionó que el monto obedece principalmente al ingreso de nuevos proyectos de capitales peruanos como la 8va MEIAsd de Mina Justa (US$ 285.9 millones) en Ica; 2da MEIAsd de Quenamari (US$ 104.5 millones) en Puno y la 4ta MEIAsd de San Gabriel (US$ 39.3 millones) en Moquegua.

En segunda ubicación, se encuentran las inversiones provenientes de Canadá, con 28 proyectos en el portafolio de exploración, consolidándose como el país con la mayor cantidad de proyectos en este portafolio de términos de origen de inversión, representando el 20.0% del monto global con una cifra conjunta de US$ 208 millones. Las inversiones de Brasil se posicionan en tercer lugar, con 14 proyectos en la cartera de exploración, con una participación de 7.6% y un monto de US$ 79 millones.