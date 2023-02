Situación que está siendo aprovechada por las empresas que se dedidan a convertir el cacao peruano en un producto con valor agregado como es chocolate premium.

“Estados Unidos está consumiendo mucho chocolate peruano ya que hay muchas marcas de empresarios peruanos que están analizando la posibilidad de abrir sucursales en este país para proveer de chocolate a sus ciudadanos. Por ahí va el crecimiento”, argumentó en diálogo con Gestión.

Para muestra un botón: solo el año pasado a este país se le vendió US$ 28.1 millones en chocolates, lo que representó un aumento de 95% en relación al 2021 , además que fue el 54% del total exportado.

Otros países a los que también se le vendió chocolate peruano fueron Canadá, Bolivia, Ecuador, Chile, México, Panamá, Colombia, Japón y Costa Rica. Incluso se observaron incrementos de tres dígitos como el caso de Bolivia (242%) y Panamá (104%).

El atractivo de Estados Unidos no solo está en lo que pagan sus consumidores por el producto peruano sino en el volumen de consumo , ya que a diferencia de Perú en la que se consume apenas 500 gramos de chocolate por año, en el gigante del norte la situación es totalmente diferente ya que tiene un consumo de 5 kilos por persona.

“Por volumen, el consumo (en Estados Unidos) es mucho más alto que en Perú. También hay que considerar que el chocolate que se vende en Perú, en algunos casos no es de cacao sino es con sabor a chocolate que son muy baratos y que no tienen cacao, sino saborizantes. Los productos de cacao son más difíciles de vender por su precio alto”, subrayó.

El experto añadió que el crecimiento en la exportación de chocolate está siendo liderado por empresas emblemáticas como La Ibérica, Machu Picchu Foods, entre las principales así como otras chocolateras medianas, que “al tener un buen producto han logrado entrar a mercados latinoamericanos como Bolivia, Chile, Ecuador y otros cercanos”

“Ya entraron -además- a Estados Unidos y Canadá con gran éxito. El chocolate peruano es de gran aceptación por su sabor a frutas, aromas de nueces y castañas, que es trabajado con dedicación. Cusco tiene una gran calidad de cacao así como San Martin, Ucayalí y Huánuco, regiones que tienen una gran variedad, que son demandadas por su buen aroma y sabor”, acotó.

Otra variable a favor del producto -explicó- es que en los últimos tres años se ha dado un cambio en la mentalidad del consumidor foráneo por los chocolates hechos en Perú.

“Anteriormente (los mercados internacionales) nos compraban más materia prima y no aceptaban que exportáramos productos terminados como el chocolate, pero en los últimos tres años, se ha visto un incremento muy fuerte en la demanda del chocolate y productos derivados debido a que el consumidor confía más en la calidad del producto peruano y esto se debe básicamente a que Perú está participando activamente en ferias internacionales”, comentó el gerente que representa a las 25 empresas exportadores más grandes de cacao y café .

Este año se proyecta producir alrededor de 170,000 toneladas de cacao, lo que implica US$ 120 millones que es el valor que se estaría vendiendo al exterior “si las condiciones climáticas son normales”.

La mitad de lo que se exporta son granos de cacao y la otra mitad son productos terminados como manteca, polvo de cacao, pasta de cacao, licor de cacao y chocolate cuya exportación ha trepado en 70% el 2022 en relación al 2021.

“Para este año se espera un crecimiento mínimo (de exportación de chocolate) de 20% más”, subrayó.

Pesticidas

Otro mercado atractivo para el chocolate peruano es la Unión Europea que tiene el consumo más alto (11 kilos por persona), pero tiene barreras para su ingreso ligadas al uso de pesticida, ya que desde el año pasado ha prohibido el ingreso de productos ya sean órganico o convencional con clorpirifos.

“Esta prohibido que el producto (que llega a la UE) tenga clorpirifos. En ese sentido, varios países de Latinoamerica ya la han retirado de su venta para que los productores no lo usen. Eso en Perú no ha pasado, ha pesar que le hemos podido en varias oportunidades al Senasa y al Ministerio de Agricultura que tomen cartas en el asunto para que lo retire, pero no ha sido así ”, explicó.

Esta situación ya ha tenido un impacto en la exportación de cacao orgánico que ha sufrido una disminución de 15% en sus ventas al exterior en relación al 2021.

“Desde aquí reiteramos el pedido (al Estado) para que inicie un proceso de retiro del producto como lo ha hecho Chile, Colombia, Argentina y Uruguay, que lo han retirado de la venta, no solo para evitar un impacto en sus exportaciones sino también por salud pública nacional”

Respecto a las áreas cultivadas de cacao, estas se han estancado debido a que no hay

mucho incentivo para la producción orgánica por lo que -dijo- que desde el Adex se esta trabajando para impulsar -por lo menos- un crecimiento de 10% por año de áreas cultivadas. “Este año va a crecer 5% o menos, no esperamos un gran crecimiento (de áreas cultivadas)”.

