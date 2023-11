Rosa Bueno: “Si hay una época en que un pesimismo se justifica, es ahora”.

-¿Han mejoras en la institucionalidad del país?

La tarea de limpiar los ministerios o de llevar gente capaz, no se ha completado. Si bien el primer Gabinete que presentó la presidenta (Dina Boluarte) tenía algunos ministros técnicos -que todavía se mantienen-, pensamos que el trabajo dentro de las carteras y de los organismos adscritos a estas, que tienen que dar los permisos o activar la inversión, todavía no tienen el nivel adecuado para ayudar en esta tarea.

-Le costó al Gobierno reconocer que Perú estaba en recesión, ¿cómo ve el accionar del Poder Ejecutivo?

El Gobierno ha intentado actuar y ha presentado, por ejemplo, los planes Con Punche Perú, así como Con Punche sectoriales. La intención de hacer las cosas de manera correcta existe, lo que vemos nosotros es una falta de capacidades para hacer que estos planes se den de manera adecuada, en el tiempo adecuado y que solucionen lo que pretenden resolve r. Los Con Punche se presentaron y uno se pregunta ¿pasaron sin pena ni gloria? No ha habido una mejora en los indicadores económicos, sino todo lo contrario.

-¿La única voz activa es la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)? ¿Hay trabajo de Gabinete respecto a la reactivación económica?

Cuando presentaron el nuevo Gabinete (con el ingreso de Boluarte a la presidencia), pedíamos uno con ministros probos, técnicos, y un premier que fuera capaz de articular todos estos ministerios. ¿Qué hemos visto desde ese momento? Esa capacidad de articular no se ha dado. Hay islas dentro del Gabinete que se destacan por su capacidad y profesionalismo, pero en general no vemos esto a todo nivel. Evidentemente un capitán tiene que dirigir este barco al lugar concreto.

Plan Unidos

-Durante CADE Ejecutivos, el ministro del MEF, Alex Contreras, habló brevemente del plan Unidos, y días antes lo había presentado en conferencia de prensa. ¿Qué expectativas tienen al respecto?

El plan Unidos es un poco más de Con Punche pero con otro nombre. Si son medidas que parecen evidentes, es porque esas medidas tienen que darse. El tema no es la evidencia o la sofisticación de las medidas, es que estas se presenten y se cristalicen en temas concretos . Las medidas presentadas en el plan Unidos se “caen de maduras”. Es evidente que para reactivar la economía hay que impulsar la inversión y los sectores que mueven la inversión en el Perú son sin duda el sector minero y el eléctrico.

-¿Qué medidas del plan Unidos podría destacar?

Creo que algunas son interesantes y deben darse, como el Impulsa Myperú que es importante para evitar que la cadena de pagos se rompa. Lo relevante es que esos recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Hay que revisar las tasas, la operatividad de estos créditos. Reactiva III también es interesante, pero -nuevamente- veamos las tasas, si son altas, no van a poder acceder y si acceden, podrían no poder pagarlo.

Otro punto son las inversiones (que las realizaría el sector privado) que se han priorizado, pero quien tiene que tomar la responsabilidad de la inversión es el Estado. El Estado tiene que empezar con esas inversiones y los privados van a seguir.

-Se cuestionaba que el plan Unidos fuera un compilado de acciones ya conocidas y no un verdadero “shock”. ¿Qué piensa usted?

El programa tiene medidas de corto plazo para reactivar o proteger la cadena de pago, pero también tiene propuestas para incentivar la economía mediante inversión. El tema es que tienen que funcionar rápidamente. Lo que hemos visto a lo largo de este periodo, con los Con Punche Perú, es que falta el tema de articulación de todos los ministerios y de todas las personas involucradas para llevar a cabo estas inversiones.

Por ejemplo, en el tema de las grandes inversiones mineras, eléctricas, etcétera, hay un “cuello de botella” terrible en torno a la permisología. Todos lo sabemos, a veces parece que hablamos de lo mismo, pero hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? no es fácil. Pero lo primero es tener las personas correctas. También es importante trabajar en ventanillas únicas. Por ejemplo, la ventanilla única minera es un trabajo que ya debería estarse haciendo.

Debemos tener una visión del problema en su conjunto y de alguien que sea capaz de articular. Y estar a cargo de las inversiones. Cada inversión debería estar a cargo de alguien, con nombre y apellido. Para saber a quién tomarle cuentas cuando no camina el tema.

-Hablaba de simplificación. En el plan hay un “shock de simplificación”. ¿Cómo poder solucionar el tema y simplificar trámites?

Se ensayó en una época y dio muchos resultados, el tema de “tu palabra vale”. Había declaraciones juradas que se presentaban en algunos casos. Lo más importantes es que se aplicó el silencio administrativo positivo. Realmente poner plazos razonables en los cuales las autoridades deberían responder “sí” o “no”, y si no responden, en vez de que se dé por negado el trámite, se dé por aceptado. Eso ayudaría muchísimo para avanzar.

Economía y reformas

-El primer ministro y el ministro de Economía han hablado de crecimiento para el primer trimestre del 2024, pese a El Niño. Pero, se olvidan que el primer trimestre del 2023 se registró una caída, lo que ayudaría a un efecto rebote. ¿Cómo ven ustedes el 2024?

Desde el sector empresarial vamos a seguir trabajando y lo que pedimos son las condiciones para seguir avanzando. En la cámara, más del 60% de nuestros asociados son pequeñas y microempresas que necesitan un entorno adecuado para seguir creciendo. Son empresas que más rápido se van a ver afectadas por el deterioro de la economía. Las medidas planteadas (por el Gobierno) son importantes, pero siempre vamos tras las medidas cuando ya estamos con el “agua en el cuello”. Y nos concentramos en esas propuestas (de corto plazo) y no vemos otras que también son importantes . Por eso en la CCL estamos planteando unas propuestas de políticas públicas porque pensamos que hay que hacer un trabajo no previo, paralelo.

-¿Sobre qué reformas podría apostar el Gobierno?

El tema laboral y tributario. Está en manos del Poder Ejecutivo mejorar esto, hacer las propuestas y trabajar de la mano del Poder Legislativo. Esto es básico. Sobre el tema tributario, ir tras la reducción de los regímenes tributarios. Pero no solo eso, las mypes pagan un porcentaje sobre las ventas. ¿En qué sistema del mundo es racional pagar sobre las ventas? Tienes que pagar sobre utilidades. Lo que hay que hacer también es un pago progresivo y utilizar tramo.

Fenómeno de El Niño

-¿Cómo se preparan las empresas en las zonas que serían las más afectadas?

Desde el lado privado hay varias medidas que están tomando las empresas a través de inversiones directas que están haciendo en sus zonas de influencia. En las zonas de influencia de las empresas grandes ya se están preparando con maquinaria, medicinas y una serie de temas para hacer frente al impacto de El Niño. Los empresarios no podemos esperar a que el Estado haga los trabajos de prevención o de ver cómo estamos con el impacto.

El MEF en CADE Ejecutivos

-¿Le parece en la coyuntura actual que los empresarios tiene un “pesimismo absurdo” tal como dijo el MEF en CADE Ejecutivos?

Absolutamente no. Si hay una época en que un pesimismo se justifica, es ahora . El hecho de hacer un análisis realista de lo que está ocurriendo no es pesimismo. Si no podemos ver claramente lo que estamos enfrentando, ¿cómo vamos a poder solucionarlo? Decir que el empresario se deje de pesimismos absurdos podría ser contestado con que el Estado se deje de optimismos exagerados. Hay que poner las cosas en su justo medio.

-Otro pedido del MEF fue que los empresarios confíen en el Gobierno que son promotores de la inversión privada. ¿Están dando las señales necesarias?

La confianza no es algo que se consiga con palabras. Es algo que se consigue con hechos. Ahí es donde hay una falencia respecto al Gobierno. Un solo ejemplo: Petroperú (y entregarle directamente lotes que se vencen). Ese solo hecho, por ejemplo, no genera confianza.

-Un pedido de los privados fue revisar los DS de tercerización y huelga. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, no ha dicho que los va a revisar, pero el MEF anunció que se pondrá una nueva agenda laboral más consensuada. ¿Cuál sería el punto principal?

No vamos a decir que el tema de la confianza en materia laboral se perdió con con esta presidencia. Pero, un gesto importante sería poner a discusión estas dos normas que generaron tanta desconfianza e hicieron que el sector privado se retire de la mesa. Una primera señal es poner ahora esas normas -sin consenso- en la mesa.

¿Hay espacio para discutir un incremento de la remuneración mínima vital?

Es un tema que tendría que discutirse en el momento y como parte de la elaboración de una agenda adecuada. Todo se puede discutir y conversar, pero es en base a consensos que se sacan los temas adelante.

Propuestas de política pública

Rosa Bueno, presidenta de la CCL declaró a Gestión que la cámara tiene propuestas de política pública basadas en cuatro pilares: el fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento del libre mercado inclusivo, seguridad ciudadana y lucha contra la informalidad.

Sobre el primero es el fortalecimiento de la democracia, Bueno indicó que se trabajó una investigación para plantear propuestas en busca de modificar el capítulo político de la Constitución. “Hemos priorizado cinco propuestas que buscan devolver la idoneidad y quitar la corrupción de la política”, mencionó.

Por ejemplo, se propone que ser congresista sea una carrera pública y haya reelección; se dé luz verde a la bicameralidad; agregar algunos delitos a la lista por la que un presidente en funciones pueda ser juzgado, entre otros. “Por mejores medidas que demos, si las autoridades si las autoridades que están obligadas a implementarlas no son las adecuadas, esto no va a cambiar”, destacó. Todas estas iniciativas se presentarán a través de una publicación en la Feria del Libro Ricardo Palma.

Sobre un libre mercado más inclusivo, la presidenta de la cámara señaló que también se recogió ideas en un libro publicado en julio donde se enfocaron en explicarle al ciudadano de a pie que “el capítulo económico está bien estructura y plantea una economía social de mercado que busca la inclusión”. “Entonces, ¿qué pasa? ¿por qué nadie lo quiere? Entendimos que nos equivocamos en la comunicación, no deberíamos seguir comunicándonos con los políticos, sino con el ciudadano de a pie. Hicimos un libro: “verdades y mitos de la constitución de 1993″”, recordó.

El tercer pilar es el de la seguridad ciudadana; y en este punto aún trabajan en una investigación para poner sobre la mesa propuestas concretas. Y, sobre el último pilar, se plantea un sistema laboral basado en la productividad del trabajador.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.