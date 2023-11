Y es que en el acumulado del presente año -al 17 de noviembre- las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), las más grandes del país, distribuyen a sus accionistas un record histórico de S/ 34,700 millones, que supera el anterior hito establecido en el 2022 (S/32,920 millones).

Este considerable importe no refleja un boyante desempeño de las acciones de la BVL, sino el pronunciado declive de la inversion privada (-10% hasta el primer semestre) y, en específico, la falta de nuevos proyectos de las compañías.

Las empresas generan plusvalía o utilidades. La parte de las ganancias que no se reinvierten en el negocio, se distribuye entre los accionistas.

Ese dinero que no entra al ciclo productivo y que más bien se entrega a accionistas, se ha duplicado en el 2023 frente a los montos de dividendos entregados en años de prepandemia (en torno a S/ 17,000 millones), muestran datos de la BVL.

¿Por qué las empresas no reinvierten y más bien reparten dividendos a accionistas?

“La razón principal de los elevados dividendos es que las empresas no tienen proyectos, ni planes de inversión. Todos esperaban que luego del 2022 habría mayor confianza tras la salida de Pedro Castillo (de la presidencia de la República) y que el 2023 sería mejor; pero no ha sido así, la confianza no se recupera y entonces las empresas no reinvierten”, menciona el director de compañías, Marco Antonio Zaldívar.

“Esperábamos que algún proyecto grande se reactivara este año, pero no se dio”, añade.

Las empresas no invierten porque no tienen planes de expansión, en un contexto en que la economía se contrae y son limitadas las expectativas de recuperacion del consumo y demanda, refiere Zaldivar.

“No invierten (las compañías) porque no crece la economia. Si las expectativas de crecimiento y de la demanda son bajas, ¿para qué invertirían las empresas? Solo destinan capital para mantenimiento”, enfatiza.

La dimensión de la entrega de dividendos equivale a casi el doble de los recursos destinados por el Gobierno para la reactivación este año (S/ 18,000 millones) o 1.3 veces el monto en que aumentará el presupuesto del sector público en el 2024.

¿Cómo influye la falta de confianza en las decisiones de reinversión de las empresas?

En esencia, según Zaldivar, las compañías no invierten por falta de confianza, ante la incertidumbre por la evolucion de la economía y el impacto que podría tener el Fenómeno de El NIño. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, exhortó a los empresarios en la Cade, a “parar el pesimismo absurdo que retrasa el país”

Pero para Carlos Casas, profesor principal de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, los responsables de las empresas operan en un entorno en que “hay expectativas malas, negativas, un comportamiento que responde a la preocupacion e incertidumbre sobre el futuro y El Niño”.

“Si se reparte dividendos es porque no se quiere reinvertir, y no se reinvierte porque no se tiene planes de inversión o las empresas prefieren posponer inversiones. La cifra de dividendos refleja que las empresas no ven alternativas para invertir y por eso entregan las utilidades a los accionistas, pero el dinero no es para uso productivo”, advierte.

Bancos están entre las empresas que más repartirán dividendos este año.

¿Qué empresas reparten más dividendos este año?

En situaciones normales, las empresas distribuyen dividendos correspondientes a utilidades de ejercicios previos, pero en el 2023, al no haber planes de reinversión, también se están repartiendo esos beneficios con cargo a las ganancias del presente año, manifiesta Marco Antonio Zaldivar.

Para el director de compañías, el record de dividendos entregado este año a accionistas anticipa que no habria repunte de la inversión privada en el 2024. Aunque Carlos Casas sostiene que el impacto mayor en la inversion se dará este año, mientras que en el 2024, si el escenario mejora, las firmas podrian invertir mediante aportes de capital.

El 46.5% de los dividendos distribuidos este año corresponden a mineras; el 30.7% a empresas financieras y el 9.3% a industriales, según estadísticas de la BVL.