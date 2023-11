¿Le sorprende haber visto tantos presidentes en el Perú en tan corto periodo?

Sí. En México los periodos presidenciales son de seis años; pero aquí en cuatro años hemos tenido seis presidentes. Pero también habla muy bien de la democracia peruana, de como hace valer el derecho, como acatan la Constitucion. Si pudiera hacer una observación, sería que el Congreso pudiera reelegirse, pues si se puede tener una reelección en el Congreso, se incentiva la esencia de la democracia, de que un presidente pueda ser llamado a cuentas. Como se quitó la reeleccion de congresistas, se trunca la carrera política y difícilmente van a entrar a esta.

En ese aspecto, ¿otros países de la region pueden estar mostrándose más atractivos que el Perú?

El Perú tiene todo para aprovechar la necesidad que tienen otros países, de materias primas , confeccion y maquila de productos, porque su mano de obra es joven y su posición geográfica es cómoda para exportaciones. El país tiene que aprovechar la coyuntura mundial y ser el ganador entre los países que pudieran hacerlo mejor.

BBVA refuerza seguridad

¿Por qué cree que aumenta la inseguridad en el país?

También es producto del deterioro que estamos viviendo, y de que no estamos creciendo como debería crecer el país para absorber los niveles de pobreza. Estamos recibiendo más migrantes. La gente necesita comer y salir adelante, y lo está haciendo de la manera que no es la correcta. Necesitamos generar empleo, generar confianza, que haya nuevos entrantes a la economía y que las empresas que ya estamos sigamos creciendo, para tener más empleo y evitar los temas que estamos viviendo.

En este escenario, ¿el banco está invirtiendo más en seguridad?

Sí, porque pensamos más en la seguridad de nuestros colaboradores y clientes. Y para dar seguridad a estos últimos invertimos mucho en la prevencion de fraude, en ciberseguridad , y estamos reforzando la seguridad en nuestras agencias y en la sede principal . También estamos tomando medidas preventivas.

Fernando Eguiluz, CEO BBVA Perú. (Foto: BBVA Perú).

¿Cómo percibe la seguridad jurídica para los inversionistas en Perú?

El que ya está, sabe lo que tiene hacer por esta seguridad juridica; pero tambien, que cambien las reglas en el corto plazo da cierta incertidumbre sobre el actuar en los siguientes años. Pero el inversionista entrante, cuando ve varios presidentes y ministros en cuatro años y cambios en las regulaciones, piensa si se establece en el país o en uno que tenga condiciones jurídicas un poco más estables .

Empresas en modo ‘wait and see’

¿Cuánto puede durar la recesión pues ahora viene El Niño?

El Perú era un país envidiable comparado con la cantidad de crisis que me tocó vivir en los ultimos 20 años. En México tuvimos el Efecto Tequila de 1996, luego la crisis subprime del 2008, que fueron muy fuertes.

¿Están entendiendo la dimension del problema de recesión, tanto las autoridades como el sector empresarial?

No lo sé...

¿Cuáles son los mayores temores de los clientes en banca empresa?

Para tratar de responder lo anterior. Buena parte de los clientes estan preocupados por la situación, porque no ven acompañamiento del Gobierno para poder salir rápido de esto que estamos viviendo, y lo que resulta es la cautela, o que están en modo wait and see. Si se ve que hay muchos en modo wait and see, es que no hay alguien que empiece a rodar para que esto salga más rapido adelante. El empresariado está expectante y esperando qué va a pasar con el Fenómeno de El Niño , qué va a pasar con el Gobierno, y quién va a dar el primer paso para anunciar grandes inversiones, grandes proyectos . Mientras que esto siga, se alarga el periodo y se complica el poder salir más rápido de esta situación.

En la banca mayorista, ¿en que situacion están los proyectos?

Igual. La verdad es que en el mundo corporativo vemos más financiamiento de corto plazo, más cambio de bonos a deuda, pero menos en inversion de proyectos de mediano y largo plazo.

¿O sea que no está saliendo nada interesante además de lo que ya existe?

En el momento en que alguien anuncie una gran inversión, los otros empezarán a pensarlo. Un gran proyecto minero; de una corporacion grande que venga al pais a maquilar y generar nuevos empleos; o que se anuncie una nueva autopista, o los de irrigacion. Eso es lo que necesitamos y se puede lograr.

¿La clase política en Perú genera animadversión en los inversionistas?

El Gobierno que tenemos lo eligieron los peruanos, es democratico y elegido en las urnas. Es momento de apoyarlos, de crítica constructiva y de intercambio de opiniones de ambas partes para salir juntos del problema en que nos encontramos.

En general, ¿cómo ve el comportamiento de pago de los usuarios?

El índice de morosidad ha subido en el sistema financiero peruano, producto de los nuevos entrantes a la economía, de los nuevos apoyos a los microempresarios que han entrado a la economía mediante la inclusión financiera. Eso no quiere decir que esté mal, porque significa que tenemos una base de inclusión en el sistema financiero. Lo importante es controlar la morosidad y la educación financiera.

