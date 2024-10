Las exportaciones peruanas sumarían US$ 70,327 millones al cierre del año, lo que significaría un notable crecimiento de 8.8%, en comparación al año previo, proyectó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“La estimación responde al buen momento que vienen atravesando los principales sectores económicos como minería, agro (tradicional y no tradicional), pesca tradicional, y químico”, manifestó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Claves

Según el Idexcam, el sector minería podría llegar este año al 62% de participación de las exportaciones totales. Este sector viene evidenciando un buen desempeño, principalmente por mayores envíos de oro y la plata que, a julio de este año, registraron un crecimiento de 55.61% y 95.49% respectivamente, tras mayor demanda por parte de China.

Según el Idexcam, los precios internacionales de estas dos líneas de productos vienen registrando un interesante aumento que podría mantenerse al cierre del 2024. Por ello, estimó que las exportaciones mineras podrían crecer 9.40% en comparación al año anterior.

“Este 2024 es sui géneris, pues se espera que el crecimiento del sector minero no dependa solo de la exportación de cobre, sino de los envíos de oro y la plata los que tendrán un peso importante”, sostuvo Óscar Quiñones.

Respecto a la pesca tradicional, se estima que sus exportaciones podrían batir un nuevo récord, pues se proyecta un avance de 104.35% tras un valor exportado de US$ 2,333 millones, cifra notablemente superior a los US$ US$ 1,141 millones alcanzados en 2023.

El Idexcam explicó que las proyecciones favorables al cierre del 2024 responden también por un mejor nivel de importación y situación económica de nuestros principales mercados de destino, tales como China, Estados Unidos y Unión Europea, los que concentran el 59% de las exportaciones peruanas.

De igual manera, viene influyendo- según el Idexcam- la normalización en la producción y exportación de varios sectores económicos los que se vieron afectados por los cambios climáticos sucedidos en nuestro país en los últimos dos años.

Recorrido en el año

Las óptimas proyecciones del Idexcam también se sustentan en los resultados alcanzados entre enero y agosto, donde los envíos sumaron US$ 46,799 millones, evidenciado un crecimiento de 13.82%, respecto al mismo periodo de 2023.

En este periodo, el sector que más creció fue la pesca tradicional con 113.37% (US$ 1,931 millones). Le sigue el agro tradicional y no tradicional, los que reportaron un avance de 56% y 15.83%, respectivamente con valores de US$ 625 millones y US$ 5,866 millones.

En el caso de las exportaciones mineras, con 63% de participación, el valor exportado superó los US$ 29,453 millones, evidenciado un crecimiento de 15.18% en el periodo de análisis.

