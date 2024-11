Y es que, tras haberse reportado un crecimiento de 4.18% en el sector construcción de enero a setiembre, según el INEI, en donde el avance físico de obras subió 18.01%, el de vivienda de no concreto en 2.23% y una ligera contracción de 0.06% en el consumo interno de cemento, el líder gremial indica que al término del año el rubro en general tendría un incremento de alrededor del 8%, aunque sería una cifra insuficiente.

“Este año vamos a tener un crecimiento, que parte del mismo es un rebote sin duda. Venimos de un año malo y vamos a tener cifras positivas tanto de obra pública como privada, pero el Perú tiene tanto déficit de infraestructura y tanta necesidad de vivienda que esos números son insuficientes. Podríamos y tendríamos que hacer mucho más”, manifestó Zapata.

De esta manera, el presidente de Capeco menciona que estas cifras solo colocan al sector en los niveles anteriores y no refleja un dinamismo interesante. En lo que respecta al consumo de cemento, detalló que este indicador también revela que la construcción informal este año no ha venido bien, lo cual cual es positivo porque se apuesta la formalidad, sin embargo, se debe compensar este decrecimiento creciendo a tasas mayores en la industria.

La obra pública clave en el 2025

Para el próximo año, la expectativa que tiene Zapata es que si bien se tendrá un crecimiento este será menor al que estamos presenciando en este ejercicio. Sin embargo, considerando que el 2025 es un año preelectoral la mirada deberá estar puesta en la inversión pública como uno de los motores del dinamismo del sector construcción, por lo que la responsabilidad recae en los tres niveles de gobierno.

“La obra pública no se deja guiar por el ruido político o por la incertidumbre de quiénes van a ser los candidatos y posibles presidente y Congreso. El que tiene su presupuesto tiene que ejecutarlo, y el que tiene una obra ya avanzada tiene que continuarla; entonces, habría que apostar a que la obra pública siga fuerte y sea más incluso que este año”, acotó.

La obra pública será clave para el sector construcción. Foto: Andina.

En esa línea, señaló que las inversiones públicas como las Asociaciones Públicas-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI) y concesiones, todos a cargo de Proinversión están siendo muy dinámicos y sacando iniciativas adelante, por lo que también será clave para el dinamismo del sector.

“La Línea 2 del Metro va a continuar el próximo año, no sabemos si se lanza la nueva Carretera Central, hay proyectos de electrificación que está viendo Proinversión, como los nuevos tramos de la Longitudinal de la Sierra que van a continuar. Ojalá se destrabe Majes Siguas, que tiene tiempo parado su segunda etapa, así como la nueva etapa de Chavimochic. Además, habrán otros proyectos que probablemente no vean la luz el próximo año que son muy importantes pero quizá estén un poquito más retrasados como el Alto Piura, que es una iniciativa que necesita la zona de Ica para llevarles agua. Aeropuertos nuevos no hay gran movimiento y el puerto de Chancay va a continuar también, porque está en una primera etapa y las siguientes van a continuar”, complementó.

Finalmente, desde el lado de la inversión privada, el titular de Capeco mencionó que probablemente el 2025 sea de mucha incertidumbre por su cercanía a las elecciones presidenciales y no se tenga el mismo dinamismo observado, no obstante, la inversión en vivienda se mantendría aunque con un poco de temor por lo que venga en el 2026. Según el líder gremial, este impacto se estaría observando en el segundo semestre del año entrante, aunque dependerá de los candidatos.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.