Los porcentajes que muestra el reporte del MTPE tienen en cuenta que la Construcción se beneficiaría de incrementos en la inversión pública y privada, pero ¿mejoraría más por construcción pública o por los proyectos de las inmobiliarias?

Para el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), José Espantoso, la mayor parte del empleo formal del rubro es generado por las inmobiliarias, considerando que estas empresas tienen una mayor contribución a la planilla. Según indicó, el sector inmobiliario dentro de todo lo que es la construcción representa en el 70%.

Espantoso calcula que, con el desempeño que viene teniendo la construcción, se esperaría que generar más de 20 mil nuevos puestos de trabajo por inversión privada.

“El empleo de la parte inmobiliaria hacia fines de año debería crecer en 10%. El empleo en el 2023 fue de 257,000 puestos de trabajo entre directos, indirectos, e inducidos y este año deberíamos terminar en una cifra aproximada de 280,000″, comentó a Gestión.

Los resultados reflejarían más inversiones en vivienda en las zonas de Lima Moderna, Lima Sur, y Lima Este, así como la construcción de centros comerciales, la modernización del aeropuerto, y obras relacionadas a habilitaciones urbanas y temas logísticos.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI), Antonio Amico, no se estaría generando suficiente incremento del empleo ni en obra pública ni en el sector privado.

Amico estima que la producción en general del sector inmobiliario está entre 7% y 10% por debajo de los niveles prepandemia, lo que implica que el ritmo de ventas sea mas lento.

“La percepción de que la empleabilidad ha aumentado en el sector construcción no es tanto así. Las ventas no vienen a la velocidad que se esperaba, no estamos a nivel de pandemia. Entonces eso complica la generación de nuevos proyectos porque no terminas de vender tu stock”, señaló.

El representante de ADI advierte que por el lado de inversión pública tampoco se estaría impulsando el empleo. Aunque entre enero y agosto las transferencias para la ejecución de obras públicas habrían crecido 25.5%, esto no asegura que se esté ejecutando eficientemente .

“Una cosa es que hagan la transferencia y otra cosa que usen ese dinero para ejecutar proyectos de obra pública y eso no lo están haciendo necesariamente al ritmo de las transferencias que se envían”, advirtió.

Empleo total se estancó

Un reporte de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), con datos del INEI, señala que en el trimestre de junio, julio y agosto el empleo total del sector en Lima Metropolitana se estancó, cayendo en 0.2%.

El análisis del gremio indicaba que en esos tres meses las actividades de construcción emplearon a un total de 369,800 trabajadores en la capital, la cifra más baja de los últimos siete trimestres móviles .

Aunque el empleo adecuado en este rubro caía 11.8% en Lima y el subempleo subía en 40%, Capeco indicó que el empleo adecuado representaba la mayor parte de esta población, con 253,100 trabajadores.

“En el trimestre pasado efectivamente hubo una caída, pero hay que ver cómo evoluciona el indicador porque hasta el trimestre anterior más bien había existido un gran crecimiento. Es muy prematuro determinar qué es lo que va a pasar en los siguientes trimestres”, comentó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Valdivia precisó que, teniendo en cuenta que se proyecta un crecimiento de la producción de entre 3.2% y 3.7%, se esperaría que el crecimiento del empleo vaya en un rango similar, con un desempeño positivo en puestos formales.

“Nosotros esperamos un crecimiento de los dos tanto de la obra de infraestructura pública y privada porque van a crecer las Asociaciones Público – Privadas (APP) y también del mercado inmobiliario. Hasta ahora, lo que ha crecido de una manera muy fuerte es la vivienda no social a ritmo de dos dígitos con la colocación de créditos hipotecarios”, sostuvo.

Por el momento, agregó, uno de los principales riesgos para el sector y su generación de empleos formales podrían estar relacionado a la actitud opositora de algunas municipalidades para el desarrollo de proyectos que tengan vivienda de interés social.

