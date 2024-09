Esto ocurre luego que, acorde a la ICCO, la producción mundial del cacao en grano para la campaña 2023/2024 haya caído alrededor de 10% debido a menores rendimientos en África Occidental, principal zona productora del fruto, ante el envejecimiento de las plantaciones, enfermedades y problemas logísticos.

En el Perú la producción también se contrajo en el 2023. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indica que durante el año pasado se lograron producir 166,735 toneladas, 3.1% por debajo de los niveles del 2022, debido a las condiciones medioambientales, principalmente en regiones como San Martín, Ucayali y Amazonas.

Pese a este escenario, el cacao viene siendo el producto más dinámico de la agroindustria peruana en lo que va del 2024. De acuerdo con la Asociación de Exportadores (Adex), el valor de las exportaciones de cacao en grano aumentó en 294.8% entre enero y julio, tras sumar un total de US$ 370.7 millones en envíos al exterior.

El monto alcanzado solo en los primeros siete meses del 2024 ya es mayor que el valor total de las exportaciones de cacao en grano que se tuvieron el año pasado, cuando sumaron US$ 219,5 millones. El gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCacao), Luis Mendoza, precisó que el valor de los despachos se superó desde el cierre del primer semestre y se espera cuadruplicar los resultados al cierre del año.

“A pesar de que todavía las mayores exportaciones se dan en el segundo semestre del año, las ventas de estos meses ya superaron las del año pasado. Para nosotros es importante porque, según las estimaciones de este año, la generación de movimiento económico que pueda generar la cadena de cacao llega US$ 1,000 millones, casi cuatro veces lo que hemos generado en el año 2023 ″, comentó a Gestión.

Para el presidente del Comité de Café y Cacao de Adex, José Antonio Mejía, el Perú podría al menos triplicar las exportaciones de cacao en grano al finalizar el año, sumando alrededor de US$ 800 millones en despachos al exterior.

En general, contando no solo los granos de cacao, sino también productos como el licor de cacao, manteca, polvo y chocolate, Mejía indicó que se esperan lograr ventas de US$ 1,200 millones este año. Solo entre enero y julio, el sector total ya habría llegado a los US$ 612 millones en envíos, superando los US$ 204 millones del 2023.

“Es un nivel histórico récord, en todo el transcurso de la historia de Perú nunca hemos exportado estas cantidades y es gracias a los precios altos que tiene el cacao en estos momentos”, afirmó.

La estrategia de los cacaoteros

El representante de APPCacao explicó que esta situación resulta sumamente positiva para los productores de cacao, pues ahora pueden cubrir sus costos de producción que son de alrededor de S/ 12 el kilo. Actualmente, estos productores estarían recibiendo más de S/ 20 por kilo e incluso en abril, cuando la cotización superó los US$ 10,000, llegaron a recibir más de S/ 35.

En años anteriores, señaló, los productores de cacao solo recibían cerca de S/ 8 por kilo cosechado, lo que implicaba que tuvieran pérdidas, pero ahora con las ganancias se genera que puedan seguir invirtiendo en insumos para la fertilización, el control fitosanitario, la instalación de riego y otros aspectos que permitirían mejorar la productividad.

Si bien estos precios estimulan a los productores a seguir invirtiendo, Mendoza advierte que se mantienen cautelosos, pues no se busca que los productores instalen más áreas de cacao a costa de la deforestación de la Amazonía.

“La estrategia como país no es ampliar más áreas, sino incrementar la producción y la productividad. Por ejemplo, ahora en el promedio de productividad estamos en 750 kilos por hectáreas, la idea es llevar la producción a los próximos cinco años a 1,200 kilos por hectáreas, eso nos permitiría incrementar el volumen exportable a más de 180,000 toneladas de cacao o hasta 200,000 toneladas ″, sostuvo.

Ante esto, señala que vienen pidiendo al Midagri que asigne recursos financieros a través de un programa de estímulo para el desarrollo sostenible del sector cacao.

“Hemos tenido una reunión con el ministro Ángel Manero y con la dirección de Agroecología para poder iniciar lo que es este programa para generar la asignación de recursos presupuestales para hacer trabajo en campo con la meta de incrementar la productividad”, refirió.

¿Precios altos se mantendrán?

Actualmente el precio del cacao se mantiene volátil pues, según estudios de la ICCO, todavía no se recupera la producción de cacao en Costa de Marfil y en Ghana. Mendoza de APPCACAO estima que, al menos en los próximos meses, la cotización del cacao no bajaría a menos de US$ 5,000.

“Ese es un precio que sigue cubriendo los costos y brindando utilidad a los productores. Al próximo año también se tiene la misma estimación, es decir, para el 2025 o 2026 vamos a tener precios que incluso superen los US$ 5,000 por tonelada”, indicó.

Aunque esto viene impulsando el valor de las exportaciones peruanas, el representante de APPCACAO considera que aún nos mantendremos en la posición ocho del ranking exportador mundial, representando entre el 1.8 y el 2% de la producción global.

Para Mejía de Adex, con este panorama, el Perú podría incluso subir al séptimo puesto, pero “las nuevas normas de la Unión Europea sobre deforestación complican esto”.





Nueva reglamentación de la UE, ¿genera riesgo?

En medio del impulso que generan los altos precios, Mendoza advierte que los productores están preocupados por la próxima entrada en vigencia de la norma de la Unión Europea (UE) que impedirá el ingreso a su territorio de productos que procedan de zonas deforestadas. En teoría esta norma se aplicaría desde el primero de enero del 2025, por lo que solo quedan cuatro meses para que estén adaptados.

“Sí se ha avanzado en el tema de la plataforma digital de tecnología, pero no se avanza en el tema del levantamiento de información de polígonos que es el gran reto”, mencionó.

Mejía de Adex advierte que solo se tendría un avance del 20% en lo que respecta a la geolocalización de las fincas de cacao y café, así como la trazabilidad y el marco legal que se requieren como parte de la norma.

El representante del gremio indicó que, aunque se están haciendo todos los esfuerzos, se debe tener en cuenta que los embarques desde octubre o mediados de octubre que saldrá a Europa ya deberían tener lista la reglamentación.

“Hay que considerar que el tránsito en barco demora de un mes a mes y medio a veces, entonces los clientes están pidiendo de que a partir de octubre ya todo debe salir con la norma y no esperar a enero”, explicó.

En caso no se logre completar con los requisitos que pide la UE, Mejía estima que podría haber una pérdida del 30% del valor de los envíos, pues todo el cacao que no se pueda enviar a Europa se tendrá que exportar a Estados Unidos a precios bajos , despreciando los precios normales.

El especialista de la cadena del café y cacao del Midagri, Jorge Figueroa afirma que, junto con otros ministerios, se viene trabajando en la identidad digital, que les va a permitir a los productores tanto del café, cacao y palma tener la constancia de no deforestación, que se lanzaría en las próximas semanas.

“En los próximos días ya va a ser lanzado. Ya va a estar listo este mes va a salir con toda una normativa legal para que digamos se oficialice ese documento”, aseguró.

Figueroa añadió que, si bien desde el Midagri hay una buena voluntad para acompañar a los productores en el proceso, considera que desde el lado de la Unión Europea también hay requisitos, aparte de la georreferenciación, que no están del todo claros.

