BCRP. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Banco Central de Reserva (BCRP) pone en circulación

Mediante , publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCRP señaló que las características de la moneda son:

  • Denominación: S/ 1
  • Aleación: alpaca
  • Peso: 7.32 gramos
  • Diámetro: 25.50 mm
  • Canto: estriado
  • Año de acuñación: 2025
  • Anverso: Escudo de Armas
  • Reverso: Imagen de ceramio alusivo a la cultura Nasca
  • Emisión: 10 millones de unidades

En el anverso, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso se observa, al centro, la imagen de un ceramio (cántaro escultórico) de un ser mítico antropomorfo sosteniendo a dos personajes, una de las más complejas representaciones de una deidad Nasca.

En la parte superior de la moneda está la frase “Cultura Nasca” y en la zona inferior la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y, al lado izquierdo, la frase “Cerámica Precolombina”.

