El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del mes de mayo muestra una ligera mejora respecto al mes de abril, sin embargo, indicó que estas mejoras vienen siendo muy paulatinas.

“Está la recuperación de la confianza, pero muy lenta. Desgraciadamente está siendo este proceso de mejora tan lenta, que se dilata alguna mejor noticia”, apuntó Velarde durante el evento Juntos por la reactivación de Cusco y la promoción de inversiones, organizado por InPerú.

Indicó que recientemente conversó con el Viceministro de Economía, Juan Pichihua, para que destrabe algunos grandes proyectos como Chavimochic (La Libertad) y Majes Siguas (Arequipa) y consideró que se deben poner de acuerdo con el gobierno regional y con ello, también poder destrabar algún proyecto minero de gran magnitud.

Así, dijo que el proyecto minero Zafranal (Arequipa) está listo y podría salir en setiembre próximo, en tanto los representantes de la compañía Newmont están dispuestos a desarrollar el proyecto Yanacocha Sulfuros (Cajamarca).

“Pero cuando uno veía minas que no podían sacar su producción, ¿Quién quiere invertir US$ 2,000 o US$ 3,000 millones en una mina para después no poder sacar la producción al puerto? Nadie (...) De nuevo está habiendo interés y creo que se viene, si hay las condiciones adecuadas, estos nuevos proyectos, pero va a ser un proceso. Y sí creo que desgraciadamente la recuperación de la confianza es un proceso paulatino. Es un proceso muy gradual”, sostuvo.

Felizmente, señaló que gracias a la demanda potencial de cobre que existirá a nivel mundial, se necesitará de una nueva infraestructura eléctrica para abastecer de este insumo a los vehículos eléctricos, lo que implicará una mayor demanda de cobre.

“Los autos eléctricos demandan cuatro veces más la cantidad de cobre que un auto convencional. Hay que reemplazar el consumo de fósiles por electricidad y eso requiere una nueva infraestructura eléctrica que requiere mucho cobre”, dijo.

Como se recuerda, Perú es uno de los países con la mayor producción de cobre en el mundo, con 2.2 millones de toneladas.

