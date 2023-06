Los capítulos que se abarcarán en la optimización de dicho acuerdo son: Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, Comercio de Servicios, Inversión, y Propiedad Intelectual; y se acordó incluir dos nuevos capítulos: Política de Competencia y Comercio Electrónico.

Sobre el acuerdo, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, indicó que tras esta quinta ronda se espera una sexta en el mes de junio, y tras ello, concluir las negociaciones con el gigante asiático al cierre de este año.

Un nuevo jugador: el e-commerce

El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, señala a Gestión que gran parte de las necesidades que se tienen para promover el comercio y la inversión ya están abordadas en el propio tratado, por lo que con esta optimización se busca ajustar ciertas aristas.

Así, destaca la incorporación del comercio electrónico a este TLC debido a que es una industria altamente desarrollada en el mercado chino. Recuerda que este capítulo no se contempló cuando se firmó el TLC, en marzo del 2010.

“Su inclusión en este acuerdo no solo servirá para comprar productos, sino, aprovechar los instrumentos que tienen para vender productos peruanos, sobre todo de las micro y pequeñas empresas (mypes)”, señala.

Por su parte, la presidenta del Comité de Asuntos Públicos y Regulatorios Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), Estephanía Ramírez, señala a Gestión que la incorporación del e-commerce beneficiará tanto a los pequeños como grandes exportadores que ofrecen sus productos y servicios a través de internet, principalmente a aquellos que comercializan productos digitales como aplicaciones o software.

“Para Perú se abriría un mercado muy grande donde se podrían ofrecer todos los emprendimientos peruanos así como soluciones tecnológicas que se vienen desarrollando en Perú y que solo estaban listas para un mercado de 33 millones de habitantes y no para un mercado como el de China”, apunta. China tiene una población de 1,412 millones de habitantes.

Agrega que se abriría la puerta para comercializar la oferta peruana en Alibaba.com, una de las plataformas de comercio electrónico más grande en el mundo; así como en las demás marcas del grupo Alibaba Group como AliExpress, Taobado, Alibaba Cloud.

Según la ejecutiva, los exportadores se podrán beneficiar del acceso a la plataforma, mejora de precios, menores tiempos de llegada del producto y un “know how” más enriquecedor en materia de logística, debido a que está más avanzando en dicho país.

De igual manera, dice que un gran beneficio está relacionado a los altos costos que tienen las empresas locales al exportar a China, pues actualmente los aranceles que se pagan para ciertos productos -y que impactan en los costos- hacen no sean atractivos, generando que todavía una gran parte de peruanos viajen para traer sus propios productos.

“La realidad del peruano es que muchos viajan a traer productos porque claramente los costos de importación de un producto de China son extremadamente altos y hacia allí es donde se va a beneficiar el consumidor final, la apertura de mercado y el crecimiento del comercio electrónico a cifras a nivel Perú”, explicó.

Para Ramírez de Capece la implementación del comercio electrónico también se debería complementar con el facilidades para la exportación de servicios y el sistema financiero, donde este último es parte primordial del negocio.

Impulso a los no tradicionales

El representante de Adex también señala que el reto es seguir aprovechando más este acuerdo comercial, pues si bien ya es beneficioso, se debe seguir impulsando su utilización. Explica que el 96% de las exportaciones de Perú hacia China son productos tradicionales -principalmente minerales- por lo que se debe apuntar a incrementar la presencia de productos peruanos no tradicionales, es decir, con mayor valor agregado .

“En el segmento no tradicional el principal sector que ha venido creciendo ha sido la agroindustria y hay potencial para seguir incrementándose. ¿Qué necesitamos? Que Senasa siga negociando los protocolos sanitarios para que cada vez más productos tenga el acceso sanitario que les permita beneficiarse con la eliminación del arancel. El TLC elimina el arancel, pero para que ingrese legalmente el producto (los alimentos) tiene que entrar cumpliendo los requisitos sanitarios”, sostiene.

Se debe trabajar en una agenda más agresiva para -además de apoyar a Senasa con recursos-, considera; además, hacerlo con el Sanipes para impulsar los productos acuícolas. Vásquez cree que se deben acelerar las negociaciones de protocolo sanitario y fitosanitario, de manera que más productos se puedan sumar a la canasta de alimentos.

“Paltas, uvas y arándanos son los principales productos agrícolas que llegan a China, pero Perú puede seguir avanzando en cítricos y granos, que conforme se vayan desarrollando en el Perú pueden aprovechar el mercado chino”, señala.

El reto: no caer

El gerente de estudios económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, coincide con Vásquez al indicar que actualmente los envíos a China están concentrados por los no tradicionales, por lo que se deben impulsar las de valor agregado.

En su opinión, si bien los productos no tradicionales representan el 10% de los envíos a China, la preocupación no es el crecimiento de participación de estos envíos, sino, que el valor de los envíos no registre caídas.

“La estructura de participación 90% (tradicionales) y 10% (no tradicionales) seguramente se mantendrá en el tiempo. Lo que nos debería importar es que las exportaciones no tradicionales sigan creciendo como lo vienen haciendo, porque los envíos mineros harán lo propio. La preocupación se daría si se empieza a ver una caída de las exportaciones no tradicionales hacia cualquier destino porque estaríamos perdiendo la competitividad frente al resto del mundo en determinado producto”, indica a Gestión.

En esa línea, precisa que las exportaciones de productos no tradicionales en el último año registraron un aumento de 7% sumando cerca de US$ 700 millones.

Aduanas y reglas de origen

Zacnich dice que un punto importante a abordar en la optimización de este TLC es el relacionado a las reglas de origen . Según señala, se presentan frecuentemente algunas dificultades cuando la mercancía peruana transita por países terceros antes de llegar a China.

“Hay problemas en los certificados de origen, porque no se termina reconociendo como originario (el producto) de Perú y no acceden a los beneficios comerciales, no entran con el arancel cero a China”, apuntó.

En ese mismo sentido, el director de Adex indica que se deben hacer mejoras en el Acuerdo de Cooperación Aduanera, un instrumento que se aprobó en paralelo al TLC y que establece que las autoridades aduaneras competentes de Perú y China intercambien información sobre el origen del producto y el valor declarado, así como cualquier otra información que se requiera para verificar el cumplimiento de la legislación aduanera del país importador.

“Eso puede ser un instrumento muy útil para luchar contra la subvaluación de importaciones en el Perú por malos importadores y otras prácticas desleales en el comercio internacional”, dijo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.