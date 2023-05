Con este último país, considerado ahora como el más poblado del mundo, las conversaciones empezaron en el 2018 pero se paralizó en el 2019. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), no obstante, ha afirmado que se está “retomando la negociación”.

“Con Hong Kong básicamente nos estamos enfocando en mantener el arancel 0% que ya tenemos, pero sin un acuerdo comercial, el país unilateralmente podría variar. Con India se hizo un estudio de factibilidad hace unos años pero se quedó atrás debido a la pandemia. Lo que estamos haciendo es retomarlo para ver cómo continuará el proceso”, declaró la viceministra de Comercio Vanesa Mera.

Al respecto, el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews, ya había mencionado el último lunes que las mypes han hecho llegar sus observaciones a algunos puntos de negociación.

Para algunas asociaciones consultadas por gestion.pe, el camino de al menos tres rubros es ingresar a la denominada “lista negra”, tal como se hizo durante las negociaciones de TLC con Estados Unidos.

Medicamentos y algodón

Si algo destaca a la India en el mercado mundial es su gran producción y exportación de medicamentos. “Puedes entrar a una farmacia en el Perú y probablemente el 50% sea medicamento con origen en la India”, dice José Enrique Silva, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas (Adifan).

Según datos oficiales, del total de bienes importados por Perú a la India, el rubro químicos tuvo una participación del 26% gracias al segmento de productos farmacéuticos, que pasó de totalizar casi US$ 41 millones en el 2017 a US$ 106 millones al cierre del 2021. Solo en medicamentos, casi se quintuplicó las compras en el periodo mencionado, llegando a los US$ 91 millones, aunque cayó 12% respecto al 2020.

Para Adifan, que ha participado en las rondas de negociación solo como oidor, el capítulo sobre medicamentos debería considerarse en la lista negra para la protección de la propiedad intelectual.

“En Perú todavía nos falta avanzar en la protección de patentes, todavía no hemos alcanzado la debida interpretación sobre las patentes farmacéuticas. En el país solo se ha logrado extender el periodo de monopolio siempre que sean nuevas entidades químicas, es decir, solo se protege aquello que es novedad terapéutica y no moléculas maquilladas, las que también debería protegerse, de lo contrario, estás condenando a desaparecer a la industria nacional”, señaló.

Un reciente caso, anotó, es que el pasado 11 de mayo el Gobierno publicó la ley que modifica la Ley Nº 31738 que, entre otros, permite que los productos farmacéuticos para tratamiento oncológico con registro sanitario de cualquiera de los países de alta vigilancia sanitaria puedan obtener su registro sanitario en Perú en un plazo máximo de 45 días, incluso sujeto a silencio administrativo positivo. “¿Y qué pasó con los productos peruanos? es un problema a resolver antes que un tratado sin una adecuada evaluación desaparezca a las pocas empresas que quedan”, dijo a gestion.pe

Un segundo sector altamente sensible a un TLC con el país asiático es el textil y confecciones. En los primeros tres meses del 2023, la India se ha posicionado como el segundo mayor proveedor de prendas al Perú, con un 10% de participación (58 ,000 toneladas en el primer trimestre del año), ubicándose después de China y seguido de Bangladesh y Vietnam.

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, quien subraya que no fueron invitados a las primeras rondas de negociación con India, apunta a repetir ciertos métodos que se aplicaron con EE.UU. para proteger a la industria nacional.

“Creamos un foro Mipyme andino que reunía a las pequeñas empresas, revisamos siete mil partidas arancelarias y algunas de ellas se incluyeron en la lista negra, aquellas en las que Estados Unidos no podía entrar porque afectaría la producción nacional”, propuso. Choquehuanca afirma que el sector textil y confecciones es altamente sensible por la situación que hoy atraviesa el principal emporio comercial de Gamarra, pero otra razón es porque otros tratados, como el TLC con China no incluye la aplicación de salvaguardas

EN el 2021, los envíos de textiles de la India a Perú sumaron más de US$ 255 millones, un crecimiento de 35% respecto al año previo. Lo que mas ingresa al territorio nacional -a través de más de 600 empresas peruanas- son hilos e hilados de algodón, un cultivo que comenzaba a despegar en el Perú tras el boom de de la demanda textil de EE.UU.

India es el segundo proveedor de manufactura textil al Perú, 2021. Fuente: Mincetur

Calzado

La fabricación de calzado nacional ha anotado, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cinco meses consecutivos de caída al cierre de marzo del 2023; en contraste, la importación desde la India se ha acelerado y creció 47% durante el 2021.

Antonio Castillo, gerente de Estadios Económicos de la SNI señaló que la salida, para mitigar el impacto en la industria , es retirar ese capítulo de la negociación, como lo hizo Chile con otros productos. El otro camino es aplicar un arancel como se ha hecho con los textiles de China (Perú aplicó una tasa de 11% para confecciones).

“El sector textil, de calzado y farmacéutico concentran empresas que generan empleo intensivo. Si se afecta, aumenta el empleo informal y luego se elevan los niveles de pobreza. No estamos en contra del TLC, creemos que es importante un acuerdo con la India porque hay otros sectores que se van a beneficiar, pero siempre con la participación activas de las myps que sabemos la industria desde adentro”, finalizó Ana María Choquehuanca.