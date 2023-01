Para Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX), sacar a flote los acuerdos comerciales con diferentes países va a depender de las intenciones que tenga el Gobierno.

“El Gobierno está priorizando acciones de corto plazo, pero superada la coyuntura política que vive el Perú se tiene que reenfocar esfuerzos abriendo mercados para los productos, tomando en cuenta que la diversificación es una estrategia que ha funcionado y tiene que seguir desarrollándose más en un entorno global complejo”, refirió.

Acuerdos que buscan profundización y entrar en vigencia

El también exministro de Comercio Exterior y Turismo enfatizó que el Perú tiene un grupo de países con los que se busca profundización u optimización de los acuerdos comerciales: Brasil, Argentina, China y Guatemala.

“ Tenemos la profundización del acuerdo con Brasil que, por más que está suscrito, no se ha puesto en vigencia, porque se requiere hacer algunas modificaciones en el mismo sobre todo en las cláusulas para fortalecer la parte anticorrupción y evitar que cualquier empresa de las que están en juicio en el Perú vayan a utilizar instrumentos de un acuerdo internacional para seguir protegiéndose”, comentó.

Indicó que es muy importante que entre en vigencia el tratado con Brasil, porque para el Perú es el segundo destino de exportaciones en América Latina (primero es Chile).

“Estamos hablando de una población que supera los 200 millones de habitantes, es un mercado relativamente cerrado que tienen muy pocos acuerdos internacionales, así que lograr tener una profundización con ellos nos permitiría tener más opciones en un mercado cercano”, precisó.

Hasta octubre de 2022, se exportó a Brasil un valor de US$ 1,336 millones, lo que significó un crecimiento de 49.3%, con el principal producto catodo de cobre refinado.

Vásquez detalló que otro acuerdo que está firmado, pero no se ha puesto en vigencia, es el TLC con Guatemala.

“Una vez que se suscribió el acuerdo (2011), Guatemala demandó al Perú ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la franja de precio al azúcar, y el Perú perdió el caso, entonces, eso se vio como una situación no amistosa y se ha intentado de tratar el inconveniente, pero no se ha podido hasta ahora”, acotó.

Sobre la profundización con Argentina, Vásquez dio a conocer que se intentó iniciar en el entonces gobierno de Mauricio Macri, luego la gestión actual (Alberto Fernández) manifestó su interés en retomarlo, pero no se ponen de acuerdo con fechas específicas para concretar.

Sobre la profundización con China, explicó que se paralizaron por el COVID-19 y no se han retomado las negociaciones para culminarlo.

Director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez.

Acuerdos pendientes de negociación

Con respecto a los tratados de libre comercio que están pendiente de negociación se encuentran: India, Turquía, El Salvador y Nicaragua.

“Desde la época que empezó la crisis del COVID-19, el TLC con la India se hizo un stop, debido a que los países estaban concentrados en esa problemática y era muy difícil realizar viajes de negociaciones”, afirmó el ejecutivo de CIEN-ADEX.

De acuerdo a Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y ex viceministro de Comercio Exterior, India es un país que no se puede dejar por fuera en ningún relacionamiento comercial.

La balanza comercial es positiva, ya que es de US$ 3,150 millones, unos US$ 2,050 millones de exportaciones y US$ 1,100 millones de importaciones.

“India es un país que tiene un gran mercado, no solamente en términos de habitantes sino de diversificación de mercado, pero lamentablemente nuestras exportaciones, que son importantes con más de US$ 2,000 millones, están muy concentrados en el sector minero, es nuestro principal destino para el oro y de allá traemos vehículos y medicamentos”, puntualizó.

En ese sentido, Posada sugirió que se debe diversificar la canasta exportadora.

“Este mercado no ha sido explotado por el Perú, segundo la logística es cara, sobre todo si son productos perecibles, pero podríamos decir lo mismo de China. Nosotros no necesariamente tenemos que entrar con productos finales, sino puede ser con empaques y embalajes para producción o los que aguanten una cadena logística como el café y palta. Más allá de eso, tenemos que realizar una campaña agresiva de posicionamiento de Perú en India”, dijo.

A El Salvador exportamos cerca de US$ 50 millones, pero puede crecer un 10% cada cinco años. “Es un mercado pequeño, pero por los envíos de productos no tradicionales hay potencialidad para las uvas frescas, polímeros, productos químicos. Se debe aprovechar si tuviéramos el TLC vigente”, aseveró.

Con Turquía la balanza es negativa, importamos (US$ 500 millones) más de lo que exportamos (US$ 80 millones), pero los productos de dicho país sirven para la industria nacional, ya que se trae mucha barra de hierro, acero, alambrón, barcos, remolcadores marítimos y ayudan al sector construcción, apuntó el representante de la CCL.

“Si nosotros tuviésemos un TLC con Turquía podríamos mejorar las corrientes y potencializar los sectores que nos ayudan mucho a la economía peruana”, planteó.

Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Rusia

Según el director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, Rusia es un país estratégico para Perú, “porque no existe preocupación contra la industria nacional” y de allá se importa mucha urea.

Recordó que las negociaciones empezaron en el 2012 y el 2017 quedaron en stand by. “Se debe retomar el diálogo. Entiendo el contexto internacional del conflicto Rusia-Ucrania, puede haber diferentes posiciones políticas, pero lo cierto es que la agenda comercial económica no puede parar, los flujos comerciales son los que soportan el dinamismo del mercado”, resaltó.

Sostuvo que la balanza comercial es de US$ 400 millones, aproximadamente US$ 330 millones de importaciones y US$ 70 millones de exportaciones.

“Se manda uvas frescas, paltas, mangos, café, jengibre y algunos minerales. De allá traemos mucha urea, el año pasado fue por casi US$ 90 millones. También se importa nitrato de amonio, nitrógeno de amonio, abono, que sirven para aumentar la producción agraria , además muchos de ellos se usan para la agroexportación”, replicó.

Agenda pendiente para potenciales TLC

Por su parte, Edgar Vásquez detalló que se debe ampliar el horizonte y poner en agenda futuros TLC, entre ellos: Indonesia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y poner en la mira a África con Marruecos y Sudáfrica.

“En el pasado recibimos el interés de Marruecos. En mi época de ministro (2018-2020) logré viajar a Egipto y conversamos de la posibilidad de un trabajo futuro, lo mismo con Sudáfrica, son economías grandes y tienen experiencia de acuerdos comerciales. Con el África no tenemos ningún acuerdo preferencial comercial”, anotó.

Añadió que necesitamos ampliar nuestra mirada con países árabes, que tienen el bloque del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.