Abraham Chahuan, presidente del Instituto de Minas del Perú (IIMP), afirmó que las instituciones del Estado fiscalizan más a la minería formal que genera inversiones y beneficios para la población, que a la minería ilegal, que solo genera otros delitos, pérdidas económicas y depreda el ecosistema.

“No debemos ceder ante las presiones, hay presiones que tienen otro carácter. Claro para minería ilegal me hago el del ojo gordo, pero a los que quieren traer 7, 8 o 10 billones (de dólares) les pongo 400 permisos. ¿Hace sentido? No. ¿Por qué las instituciones del Estado no van a ver la minería ilegal? En las (concesiones) formales supervisan tres meses. Está bien, pero también vayan al otro lado”, dijo durante la conferencia “Reflexiones en torno a la evolución minera desde el IIMP”.

Permisología impacta en inversiones mineras

En este marco, Chahuan señaló que la excesiva permisología retrasa el desarrollo de los proyectos y, como ejemplo, mencionó el aumento de la carga regulatoria para la minería, que aumentó de 12 a 265 procesos administrativos en los últimos 20 años.

Además, manifestó que existen 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones, lo que desalienta a los inversionistas de otros países a apostar por el Perú.

“El atractivo del Perú para las inversiones mineras se ha reducido en los últimos años, especialmente en Percepción de Políticas Públicas, debido a factores como regulación extensa y fragmentada, que genera incertidumbre, de acuerdo al ranking Fraser”, indicó.

También destacó que el costo económico de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros, significó pérdidas de S/ 700,000 millones para la economía peruana y S/ 123,000 en la recaudación fiscal: “La no ejecución impidió que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza hacia 2022″.

Argentina es un nuevo competidor

Por otro lado, Abraham Chahuan dio a conocer que Argentina será el siguiente foco de inversión, lo que convierte a ese país en un competidor para el Perú en el sector minero.

“Quisiera remarcar el gran empeño que le han puesto las autoridades. Argentina es un país federado, no es como nosotros, y las provincias tienen bastante independencia. Entonces veo un gran interés en promover la inversión minera. Es por eso que han subido en el ranking. Creo que Argentina será el nuevo foco de inversión”, expresó en el Jueves Minero.

Bajo esa premisa, mencionó que el país sureño será un competidor del Perú porque cuenta con grandes yacimientos de cobre: “Ya se han dado cuenta de que eso sería una gran fuente de divisas que les permitiría tener una estabilidad económica que no han podido obtener hasta el momento”.

Sin embargo, Chile también es otro contrincante, ya que cuenta con políticas serias enfocadas en el fomento de la inversión minera: “Otro gran competidor es el Congo, está a punto de pasarnos y grandes inversiones de otros países en la República del Congo. Además, cuentan con yacimientos que no tenemos. Un yacimiento en el Congo tiene entre 6 a 7% de cabeza de cobre, no es el 1.5% de Perú o Chile. No dejemos que se nos pase esta oportunidad”.

Por ello, si Perú no pone cartas en el asunto, las inversiones mineras optarán por establecerse en los países que ofrezcan mayor estabilidad jurídica y legal, paz social y compromiso con la población.