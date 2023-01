Las exportaciones peruanas durante noviembre de 2022 habrían sumado US$ 4,839 millones, cifra que evidenciaría una caída de 18.91% en relación al mismo mes de 2021, indicó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El gremio precisó que la data es conforme a la información de las exportaciones embarcadas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“Este resultado podría explicarse en mayor parte a la caída de los envíos del sector minero, pues se enviaron 2,525.747 toneladas (-17.71%) por el valor de US$ 2,655 millones (-27.54%). Cabe destacar que este sector es muy relevante para las exportaciones peruanas, puesto que, en el mes de análisis, representó el 54.86% del valor total exportado”, argumentó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

No obstante, el sector agro no tradicional, cuya participación fue de 18.48%, logró un incremento de volumen y valor exportado, tras sumar 416,153 toneladas (7.96%) valorizado en US$ 894 millones (9.95%).

Principales destinos de exportaciones

Idexcam mencionó que entre los principales 10 destinos de exportación, China ocupó el primer lugar con US$ 1,667 millones, cifra que evidenció una caída de 0.18%; seguido de Estados Unidos, US$ 764 millones (6.04%); Reino Unido, US$ 229 millones (-47.80%); Canadá, US$ 218 millones (-9.27%).

También Japón, US$ 209 millones (-36.38%); Países Bajos, US$ 168 millones (-2.49%); Suiza, US$ 164 millones (-6.78%); Chile, US$ 149 millones (-2.83%); Brasil, US$ 145 millones (74.72%); y Corea del Sur, US$ 129 millones (-49.10%).

Entre los 10 principales destinos de exportación en noviembre de 2022, solo dos mostraron variación positiva: Estados Unidos y Brasil.

El gremio señaló que el resultado negativo hacia China, respecto al noviembre de 2021, se debió principalmente a la caída en el valor de los minerales de cobre y sus concentrados, pues totalizaron US$ 1,036 millones (-5.29%), aunque el volumen incrementó en 36.28%. “Recordemos que el precio internacional de minerales, como el caso del cobre a venido disminuyendo en los últimos meses”, comentó Quiñones.

Otros minerales exportados hacia el mercado chino también fueron el hierro y sus concentrados, de los cuales se enviaron 1.4 millones de toneladas (-29.41%) por US$ 86 millones (-40.18%) y los minerales de plomo y sus concentrados, 23,101 toneladas (-35.46%) por US$ 56 millones (-45.95%).

De otro lado, entre las principales líneas de producto que se exportaron a Reino Unido, cayeron el gas natural licuado, 305,825 toneladas (-15.13%) por US$ 174 millones (-53.89%); las uvas frescas, 9,337 toneladas (-13.65%) por US$ 25 millones (-17.28%); y arándanos frescos, 2,322 toneladas (3.97%) por US$ 12 millones (-10.92%).

Entre los destinos que evidenciaron un mejor desempeño, destacan el caso de los Estados Unidos, mercado al que se enviaron arándanos frescos, por US$ 106 millones (9.46%), con 23,207 toneladas (20.87%); uvas frescas, por US$ 98 millones (18.57%), con 38,378 toneladas (26.86%); y las barras de oro, que registraron exportaciones por un valor de US$ 60 millones (-22.94%), con 11 toneladas (-34.70%).