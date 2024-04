El CEO de la firma, Gustavo Cruz, señaló que la expectativa de crecimiento en las ventas de Mepol para este año en relación al 2023 es de 20%, justificado por la implementación de proyectos gastronómicos en el nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; la inauguración de dos food halls en San Isidro y la apertura de dos hoteles en Miraflores.

“Solo la inversión en equipamiento de cocinas en restaurantes, hoteles y zona comercial del aeropuerto Jorge Chávez implica de US$ 4 a US$ 5 millones, de los cuales estimamos que como Mepol tendremos una participación de entre el 25% y 30%”, expresó el ejecutivo.

Actualmente, la cadena hotelera peruana Costa del Sol construye el hotel Wyndham de cinco estrellas a inaugurarse en el 2025, en el nuevo complejo aéreo. El establecimiento que se ejecuta sobre un área de 5,000 m2, tendrá una inversión privada de aproximadamente US$ 50 millones y constará de 249 habitaciones, restaurante, bar, terraza, así como diversos espacios de recreación. Además, en el 2027 se aguarda la operación de un segundo hotel de tres estrellas, el cual tendrá 338 habitaciones, un restaurante-bar, terraza, sala de reuniones, espacios de coworking, entre otras áreas.

En torno a los restaurantes, Cruz indicó que el complejo aéreo contará con aproximadamente 25 de estos locales, cuyas instalaciones también demandarán de equipamiento para sus diferentes locaciones. Al respecto, el empresario sostuvo que en la implementación de los diferentes operadores del terminal; además de Mepol, también participarán otros proveedores. “En nuestro caso, la atención será de equipamiento de cocinas, sistemas de refrigeración, sistemas de extracción y productos en acero inoxidable”, detalló.

Food halls y hoteles

El CEO de GC Corp, el cual agrupa a Mepol y cinco empresas del sector gastronómico, destacó que otra de las vertientes del crecimiento de la firma serán los food halls, un concepto en atención de comida que cada vez gana más adeptos y que este 2024 tiene dos proyectos importantes en Lima.

“El concepto de un food halls es el de un espacio tipo patio de comidas en el que conviven diferentes propuestas gastronómicas con mesas. A la fecha, trabajamos los proyectos (de food halls) en el centro comercial Camino Real y otro en la calle Las Begonias (San Isidro)”, expresó.

Ambos negocios se proyectan a operar en el último trimestre del 2024. “El food halls de Camino Real es uno de alto nivel de Acurio Restaurantes”, añadió.

En torno a hospedaje, el ejecutivo destacó la apertura de un hotel de la marca “nhow Lima” de la cadena española NH Hotel Group en Miraflores. Además, de la inauguración del hotel Intercontinental, también en el distrito miraflorino.

“El establecimiento de NH Hotel entrará en operación aproximadamente a finales de año; con ellos tenemos ya el compromiso para el equipamiento. Mientras que con Intercontinental aún están en licitación para la implementación”, refirió el representante, quien resaltó que este tipo de establecimientos demandan equipamiento para sus restaurantes o restobares.

Más outlets

Cruz afirmó que otro factor clave para el avance del negocio fue el surgimiento de nuevos restaurantes, el cual fue bien dinámico en el último año.

“En el 2023 hemos crecido 30% y un papel importante ha desempeñado nuestro outlet gastronómico de Chorrillos, donde se puede exhibir y probar los equipos. Se evidencia el interés de nuevos jugadores (restaurantes) que muchas veces están en los conos de Lima”, explicó.

En ese sentido, el empresario adelantó que para este año, apuntan abrir un segundo outlet en la zona comercial de Lima Norte, en un área de aproximadamente 400 metros cuadrados (m2).

“La meta para el 2025 es cerrar con 6 outlets, de modo de llegar en mayor nivel a bares, restaurantes, restaurantes campestres, entre otros negocios. Apuntaremos con nuestros outlets a ubicaciones en el conocentro y conosur de Lima, pero también a Arequipa y Chiclayo, cuyas plazas son interesantes”, remarcó.

Es preciso indicar que el costo del equipamiento de una cocina varía de acuerdo a sus características y dimensiones. En promedio, la implementación de una cocina puede variar entre los US$ 120,000 a incluso los US$ 250,000 a US$ 300,000, en el caso de conceptos de restaurantes más desarrollados.

El dato

La compañía importa equipos de países como Estados Unidos, Europa y Asia.

Mepol representa cerca del 65% de los ingresos de GC Corp.

