En otro momento, Galfré aclaró que el reciente adelanto de utilidades que hizo el banco no representa una afectación para la entidad. “Quiero dejar claro que el BN ‘no se caerá' por adelantar esos S/ 1,000 millones en utilidades. No se está desfalcando al banco ni restándole solidez”, asevera.

Cabe recordar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) optó por adelantar al 2023 unos S/ 1,000 millones de utilidades del BN al Tesoro Público, para cumplir con la regla fiscal: déficit fiscal tenía un “tope” de 2.4% del PBI el año pasado.

Los resultados del banco

Según explica el ejecutivo, el ratio de capital global del BN fijado por ley, indicador que mide la capacidad de una entidad para funcionar luego de pagar sus deudas inmediatas, es de 11%. El adelanto de utilidades no habría expuesto al banco estatal a romper esa exigencia.

“A pesar del límite legal, nosotros fijamos que nuestra valla es 13%. Le llamamos límite sombra. Después de girar los S/ 1,000 millones bajó, pero 2023 cerrará con un ratio de 13.95% por el incremento de las colocaciones”, explica Galfré.

El ejecutivo afirma que el BN cerró noviembre con S/ 1,544 millones en utilidades. El registro total del 2023, estiman, cerraría con S/ 50 millones más.

“Como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya empezó a reducir las tasas de referencia, esos nos reducirá la utilidad por ese lado, pero el ritmo de nuestras colocaciones va a compensar esa bajada. Calculamos que en 2024 también estaremos por encima de los S/ 1,000 millones de utilidad total ”, estima el presidente del BN.

Galfré se respalda en el buen volumen de colocaciones con las que el BN habría cerrado el 2023. Según cifras compartidas a Gestión, han desembolsado S/ 200 millones en créditos a las municipalidades en el primer año de las nuevas autoridades. Esperan, además, desembolsar S/ 180 millones más en los próximos 3 meses.

“La población debe saber que sus autoridades tienen esa posibilidad. Pueden concretar de inmediato lo que necesiten para atender sus necesidades a través del financiamiento del BN, sin tener que esperar el flujo futuro que viene después desde el MEF”, puntualiza Galfré.

En el caso de las entidades de microfinanzas, habrían cerrado el año en más de S/ 1,000 millones desembolsados. Respecto los préstamos a personas el saldo es de S/ 9,000 millones. La meta para 2024 es sumar S/ 500 millones adicionales.

Recientemente el Gobierno peruano aprobó aumentar el capital del BN de S/ 1,600 millones a S/ 2,100 millones. “Con esos S/ 500 millones más podremos mantener una holgada capacidad de aumento en colocaciones, sin comprometer el ratio de capital global. Nuestro plan es no dejar de crecer”, resalta Galfré.

Además, se extiendió el monto autorizado para su “Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (Promype)” de S/ 1,200 millones a S/ 2,500 millones. Unos S/ 1,300 millones adicionales.

Objetivo: conectividad

Una meta trazada por el BN para el 2024 consiste en extender su campo de cobertura en el Perú. De acuerdo al presidente del banco estatal, la misión es llegar a todos los distritos del país.

“En los próximos seis meses esperamos llegar al 100% de distritos del Perú, vía agentes municipales o corresponsales del BN, usando un sistema de conexión satelital”, sostiene Galfré.

Según los cálculos del banco les hacía falta estar presentes en 200 distritos. “El directorio ya lo aprobó. Será algo sencillo. Instalar una antena parabólica y paneles solares no debería costar más de S/ 20,000 por pueblo. Ya estamos cotizando con dos empresas”, revela el presidente del BN.

Una vez completado ese proceso, el banco estatal apuntará a llegar a todos los centros poblados. “Ellos no están en el mapa bancario. Me refiero a la gente que vive en los cerros, tienen derecho a estar conectados. No necesariamente con una agencia del BN, sino a través de otros medios como la electricidad o el internet”, indica Gafré.

Otro paso en inclusión financiera que daría el BN en 2024 será que los beneficiarios de los programas sociales, como Pensión 65, puedan acceder a sus pagos usando medios digitales. En concreto buscarán que todos cuenten con tarjetas de débito.

La Cámara de Compensación Electrónica (CCE) había comentado también a Gestión hace unos meses que el BN se sumaría al servicio de transferencias interbancarias inmediatas antes del cierre del 2023.

Al respecto, Galfré precisó que ya están haciendo las pruebas finales, pero que será a partir del 15 de enero que se oficialice esta inclusión en el sistema. Hasta la fecha el banco solo permite las transferencias diferidas.

Buscarán al privado por ciberseguridad

Consultado por los avances en ciberseguridad del BN, Galfré reconoció que en el pasado el banco estatal no contaba con un buen sistema informático que evitara ataques, fraudes, o que diera garantías en prevención del lavado de activos.

Sin embargo, reveló que se encuentran actualmente diseñando un nuevo sistema. “Ya hemos desarrollado una mejora y estamos probándolo. Tocará revisarlo de manera permanente”, refiere.

A pesar de ello, aún así buscarán llegar a algún acuerdo o convenio con la banca privada para compartir mecanismos de protección.

“Queremos llegar a que las entidades financieras privadas nos puedan compartir los mecanismos de seguridad que tienen, los que sean necesarios para mejorar. Si tenemos que pagar, lo haremos”, explica.

LEA TAMBIÉN: Banco de la Nación ajustará sus proyectos de inclusión financiera.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.