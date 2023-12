Para Moody’s, solo había tres opciones que debía ejecutar el MEF: colapsar el gasto para poder cumplir la regla fiscal, “que pudo ser la peor alternativa”, indicó. También estaba la posibilidad de cambiar la regla fiscal, pero a fin de año ya es un poco tarde; el otro punto es la transferencia.

“La medida (de transferencia del Banco de la Nación) es subóptima, pero se entiende por el contexto (de una economía débil). Hemos visto que se ha dado en otros países, incluso, hay varios casos en Europa, en años anteriores, que para cumplir con la meta de déficit se recurría al pago adelantado de utilidades y otras medidas similares”, sostuvo Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, a Gestión.

El representante de Moody’s precisó que el MEF comunicó que será una medida excepcional y no recurrente. “Así que desde nuestro punto de vista no creemos que le reste credibilidad”, aseveró. En septiembre, las expectativas de Moody’s era que no se iba a cumplir con el déficit fiscal este año e iba a superar el “techo” del 2.4% del producto bruto interno (PBI), ubicándose en 2.7%. Esa proyección ahora puede cambiar.

“¿La medida (del MEF) será suficiente? No hemos medido cómo viene el gasto del sector público en estos últimos dos meses de noviembre y diciembre, pero debe ser suficiente para cumplir con la regla fiscal si el Ministerio de Economía lo está aplicando”, dijo.

Detalló que, para los próximos años, 2024 y 2025, cumplir con la meta del déficit fiscal de 2% y 1.5%, respectivamente, dependerá del crecimiento económico.

¿Impactará la solvencia del Banco de la Nación?

Con respecto a si esta medida de transferencia de utilidades del Banco de la Nación impactará en su solvencia, Reusche comentó que se tendrá que ver cómo viene el balance de la entidad.

“Tendríamos que ver cómo viene el balance del Banco de la Nación el próximo año, si esto lo afecta o no. Sabíamos que el Banco de la Nación estaba bien capitalizado y no era una entidad que generaba problemas o algún tipo de carga fiscal para el Estado, a diferencia de Petroperú”, mencionó. Aún así, conversarán con el MEF, para saber si se genera algún desequilibrio en el Banco de la Nación.

Por su parte, Fitch Ratings sostuvo que esta transferencia de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público puede apoyar las cuentas fiscales. “ Sin embargo, estas transferencias pudieran impactar la capacidad del Banco de la Nación si ocurren más frecuentemente ”, refirió Saul del Real, director de Soberanías de Fitch.

Explicó a Gestión que este año el Gobierno ha enfrentado presiones fiscales elevadas, debido a que los ingresos son afectados por una caída de la actividad económica y los precios del cobre. “Mientras que los gastos se han mantenido elevados debido a la implementación de los programas ligados a Con Punche Perú y esfuerzos para mitigar los impactos climáticos”, añadió.

Ante este contexto, Del Real señaló que hubiera sido difícil que el Gobierno cumpliera con su regla fiscal de 2.4% del PBI para este año.

Enfrentamiento MEF vs. Consejo Fiscal

Sobre el reciente enfrentamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal, Jaime Reusche, de Moody’s, manifestó que no perjudica al país. “ Viéndolo fríamente y desde afuera del país, más allá de la pequeña riña que puedan darse, curiosamente tenemos una visión de que es saludable que se dé este debate ”, subrayó.

En comparación con otros países, Reusche dijo que el nivel de análisis y debate sobre el equilibrio fiscal sea público e importante para tantas entidades en el Perú, refleja que es “saludable” y “hay cultura fiscal responsable”. “Esto le dice a los ciudadanos e inversionistas que hay un énfasis en mantener la responsabilidad fiscal, en otros países no se daría el debate”, expresó.

Recordemos que el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, había comentado a Semana Económica que el adelanto de la transferencia de utilidades del Banco de la Nación se trataba de una medida “de contabilidad creativa” que afectaría la imagen del MEF y la política económica del país. Frente a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, respondió que no es correcto que el presidente del CF pueda hacer aseveraciones tan ligeras.

En esa línea, el ministro pidió “prudencia” a Oliva porque “podría afectar la credibilidad del país” y anunció que enviará una carta solicitando explicaciones del caso al Consejo Fiscal.

Luego del pedido de prudencia, Carlos Oliva en conversación con Gestión señaló “no hay intención de perjudicar nada, sino simplemente de cumplir los mandatos del Consejo Fiscal”.

Explicó que como CF tienen opinión explícita sobre las reglas fiscales y cuando ven algo que les llama la atención lo comunican. “Si no decimos algo, estaríamos incumpliendo nuestra función. Nuestro deber es manifestarnos como independientes sobre lo que puede afectar las reglas fiscales”, refirió. Precisó que el principal riesgo que siempre alertan es el incumplimiento de las reglas fiscales.

