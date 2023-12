Este apoyo llega luego que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, expresara que “ no es correcto que el presidente del Consejo Fiscal pueda hacer aseveraciones tan ligeras” y le pidiera “prudencia”. Incluso, anunció que enviará una carta solicitando explicaciones.

Alonso Segura, miembro del Consejo Fiscal y exministro de Economía y Finanzas, sostuvo que Contreras debe revisar sus actuaciones antes de entrar en lo que consideró “dimes y diretes”. “Como él dice, no puede deslindar que ese Decreto Supremo lleva su firma, y si no entiende lo que firma, entonces, ¿de qué estamos hablando?”, refirió.

Precisó que el titular del MEF realizó una mala práctica con respecto a la transferencia de las utilidades del BN, y no solo del punto de vista del área fiscal, sino corporativa y financiera porque no se cierra el ejercicio presupuestal 2023.

“Perú que es grado de inversión nunca había hecho algo como esto, desde hace 20 años, porque no es una buena práctica de política fiscal, de gobernanza corporativa o de política financiera. Además, se lo han impuesto al BN. No se puede tomar decisiones comprometiendo la solvencia del banco”, acotó.

Agregó que con la transferencia del BN, en la práctica, están “maquillando” las cifras porque son utilidades que se reciben en el 2024 cuando no ha cerrado la gestión del 2023 . Explicó que el Gobierno “está en trayectoria de incumplimiento de la regla fiscal este 2023 aún con esos ‘maquillajes fiscales’”.

A octubre, el Perú tiene un déficit fiscal de 2.8%, con lo cual sobrepasa “el techo” de la regla fiscal de 2.4% que se autorizó para este 2023. De esa manera, no se cumpliría con la meta. “Esto es una ‘raya más al tigre’, ya van varias de este Gobierno por parte del MEF. Si le vas sumando ‘rayas al tigre’, eventualmente te va a pasar factura”, aseveró.

Afectar el financiamiento 2024

El economista sostuvo que con el adelanto de transferencia, se estaría desfinanciando el 2024. “El próximo año habrá un forado porque se partirá con un ‘hueco’”, acotó. Aún así, hay que recordar que el ministro Contreras comentó que “usualmente, las transferencias de utilidades van al próximo año, pero lo que se está haciendo - como estos recursos no han sido considerados en el presupuesto del 2024 - es adelantarlos de cara al cumplimiento de la regla (fiscal)”.

Segura manifestó que se pone más presión para las reglas fiscales del 2024 y 2025. “Las medidas que se vienen tomando desde hace un buen tiempo no son precisamente responsables. Están debilitando el marco fiscal e institucional. Es muy fácil hablar de ser institucional, pero si se revisa toda la medidas que han adoptado, es un atentado al sistema fiscal. En vez de buscar controversia en medios, el ministro debería dedicarse a su cartera y mirar sus resultados”, dijo.

Crédito suplementario

El exfuncionario del MEF señaló que el Gobierno sacó un nuevo crédito suplementario por millones de soles hace un par de semanas y eso también sería una mala práctica. “Eso nunca ha ocurrido en la historia del Perú, por lo menos, en los últimos 25 años. Hay una discusión legal. Los créditos suplementarios se dan sobre presupuestos aprobados y no sobre presupuestos que no existen”, expresó.

Con todas esas “malas prácticas”, Segura resaltó que ponen aún más el riesgo el incumplimiento de la regla fiscal. “Ellos están incumpliendo la trayectoria de la regla fiscal por voluntad, no por hechos ajenos, impredecibles o extraordinarios. Creo que no hay que ser abogado o economista para entender que no se cumple”, anotó.