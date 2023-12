Contreras a Oliva: enviaré carta solicitando explicaciones al presidente del Consejo Fiscal.

Como parte de la publicación del Decreto de Urgencia sobre Impulso Myperú, llamó la atención una transferencia de utilidades del Banco de la Nación (BN) al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre del 2023. Al respecto, en una entrevista con Gestión (01.12.2023), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, explicó el tema.

Lo que en ese momento comentó el ministro fue: “usualmente, las transferencias de utilidades van al próximo año, pero lo que estamos haciendo -como estos recursos no han sido considerados en el presupuesto del 2024- es adelantarlos de cara al cumplimiento de la regla (fiscal)”.

Tras estas declaraciones, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, dijo que una medida “creativa” como esta, afectaría la imagen del Ministerio de Economía y Finanzas. Frente a ello, el ministro Contreras respondió.

“ No es correcto que el presidente del Consejo Fiscal , (Carlos Oliva), pueda hacer aseveraciones tan ligeras. Los ingresos están conformados por los ingresos tributarios y los no tributarios. Las utilidades del Banco de la Nación forman parte de los ingresos del Gobierno, como lo son las utilidades de otras empresas públicas. Lo que pasa es que ante la caída de ingresos hemos adelantado este traspaso de estas utilidades. Esto pasa todos los años, lo que hemos hecho simplemente es adelantar. Esto ocurre también en materia de impuestos (...)”, subrayó.

Contreras comentó que le han sorprendido las declaraciones de Oliva, pues recientemente ha tenido reuniones con calificadoras de riesgo, donde “para todas está muy claro este tema”.

“ Lo digo con mucha claridad, hace tiempo Carlos Oliva está en una actitud política. Lo decía mi predecesor el exministro (de Economía y Finanzas) Kurt Burneo . He visto justamente que en una revista incluso critica la legitimidad de usar Decretos de Urgencia (DU). Yo no puedo opinar sobre temas que no son mis competencias. El DU que traslada las utilidades del BN al MEF ha sido evaluado por el Ministerio de Justicia, la Oficina de Asesoría Jurídica del MEF, y en ese sentido, yo deslindo cualquier tema”, destacó.

En este contexto, Contreras anunció que enviará una carta entre hoy y mañana solicitando explicaciones al Consejo Fiscal. Además, pidió prudencia con las declaraciones que podrían afectar la credibilidad del país.

“Como corresponde a la institucionalidad no es correcto estar en ‘dimes y diretes’ con el CF. Voy a enviar una carta hoy o mañana solicitando las explicaciones pertinentes y esperamos que esto se maneje de manera interna porque no es positivo en aras a la institucionalidad. Así como se exige prudencia al ministro de Economía a la hora de hablar, también los ciudadanos tenemos derecho a exigir prudencia al presidente del CF cuando se refiere a temas tan importantes que pueden afectar la credibilidad del país, sobre todo cuando no se conoce o se utiliza de alguna forma políticamente un argumento en contra”, resaltó.

Finalmente, el titular del MEF resaltó que para la aprobación del DU antes mencionado -para la parte del Banco de la Nación- “se le hizo la consulta al Banco Central de Reserva del Perú”. “A nadie ha sorprendido solo al señor Oliva y eso me llama la atención”, finalizó.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.

