Plan Unidos: seis de cada 10 peruanos cree que no logrará revertir recesión.

Si bien este plan ha recibido buenas críticas sobre algunos puntos, como la ampliación del programa Impulso Myperú, también ha sido cuestionado por varios analistas argumentando que algunas medidas son un compilado de acciones “repetidas” o que son más de largo aliento, lo que no podría sacar fácilmente al Perú de la recesión en el corto plazo.

En este contexto, ¿qué piensan los peruanos sobre el plan “Unidos”? Seis de cada 10 encuestados (el 61%) cree que el plan, que tiene como objetivo revertir la recesión de la economía del país en el año 2024, no cumplirá con sus objetivos, de acuerdo con la encuesta de Datum Internacional, de diciembre.

Esta percepción es trasversal a todas las zonas del Perú, pero se destacan las regiones del sur, donde el 70% considera que no se alcanzarán las metas planteadas.

Las regiones del sur han sido una de las más golpeadas tras los conflictos sociales de inicios del año, además, no han logrado revertir el impacto de la sequía de finales del 2022 y que se replicará en un contexto con un fenómeno de El Niño en el verano del próximo año. Por ejemplo, el producto bruto interno (PBI) de Puno cayó 11.9% en el primer semestre de este año, el departamento con el peor retroceso en dicho periodo.

Para Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), “el plan Unidos es un paso en la dirección correcta, pero no deja de ser en el fondo una lista de buenos deseos. En la medida en que estas medidas no se materialicen y por lo tanto dinamicen la inversión privada, las expectativas no son muy altas”.

Además, menciona Fuentes, es importante recordar que buena parte del estancamiento económico pasa por una pérdida de confianza. “Por lo tanto, la solución viene por señales consistentes, claras, contundentes. El mayor peso que tiene Petroperú va en contra de un mensaje hacia una mayor promoción de la inversión privada. Y después de lo que ha pasado en Pataz (La Libertad) es evidente que la inversión privada tiene riesgos altísimos, no solo políticos - regulatorios, sino también frente a la criminalidad organizada”, apunta.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, agrega que pese a que la gente no necesariamente pueda estar informada del plan o conocer los detalles, responde sobre la base de lo que está viviendo y la percepción que tiene. “Hay una afectación económica que cada día impacta más en los hogares”, anota.

A esto se suma una baja popularidad de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. “El Gobierno se sigue desgastando. No es solo el plan Unidos, sino que en seguridad o educación, la población no está viendo resultados. Por eso cualquier medida que se tome, genera esta percepción”, finalizó.

Ficha técnica

Encuestadora. Datum Internacional S.A.

N.° de registro. 0002-REE / JNE

Contratada por. DATUM Internacional

Objetivo del estudio. Conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país

Grupo objetivo. Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural

Ámbito. Nivel nacional

Tamaño de la muestra. 1,207 encuestas efectivas

Margen de error. +/- 2.8%

Nivel de confianza. 95%

Representatividad. 100%

Técnica. Encuestas presenciales en el hogar

Tipo de muestreo. Probabilístico, poliétapico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con: • Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo. • Selección de viviendas (USM), de manera sistemática. • Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda.

Fecha de campo. Del 01 al 06 de diciembre del 2023

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.