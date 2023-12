- Se publicó del Decreto de Urgencia (DU) sobre Impulso Myperú. Un tema que llama la atención es una transferencia de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público del ejercicio 2023 por S/ 1,000 millones. ¿Por qué?

Usualmente, las transferencias de utilidades van al próximo año, pero lo que estamos haciendo -como estos recursos no han sido considerados en el presupuesto 2024- es adelantarlos de cara al cumplimiento de la regla (fiscal). He sido estricto en decir que vamos a cumplir el 2.4% (del PBI, como déficit fiscal), y cuando veamos algún desvío vamos a tomar las medidas.

- ¿Esa sería la única medida para mantener la senda del déficit?

Estamos monitoreando. Como el DU se ha aprobado recién, si se da la incorporación hoy de estos recursos, el déficit de noviembre pasaría de 2.8% a 2.6% del PBI; y el de diciembre de 2.6% a 2.4%.

- ¿Con eso se cumple la meta?

Con eso llegamos a la meta, tal vez un poco menos. En presupuesto existe una Programación de Compromisos Anuales (PCA), cuando se ve un desvío de los ingresos y gastos, puedes ajustar el gasto. Esto lo estamos dejando para diciembre, porque la última semana (del año) equivale prácticamente a 15 días. Esto porque se da mucho gasto público, pero muchas veces no son temas priorizados.

- Desde el lado de los ingresos, ¿se va a buscar un mecanismo directo para aumentar recaudación?

Estamos apostando por la mejora estructural de los ingresos, por eso vamos a enviar, calculo la siguiente semana, nuestra propuesta de simplificación de regímenes tributarios.

Si ajustamos algún impuesto, ISC por ejemplo, podría generar algo más de recaudación, pero podría complicar un poco la convergencia a la inflación.

En nuestro caso, no es que ha habido un desborde del gasto, sino que ante la caída de ingresos, hemos tenido que ir, por reactivación y por emergencia, a hacer una política fiscal expansiva. Si le quitas este gasto transitorio, tranquilamente el déficit estaría en 1% del PBI.

El 68% de Impulso Myperú va a capital de trabajo. En el marco del Plan Unidos, se publicó el Decreto de Urgencia que amplia las garantías estatales para los créditos otorgados a las empresas en el marco del programa de Impulso Myperú, a un monto de hasta S/ 15,000 millones. Si bien el programa se ha pensado para impulsar la reactivación de las mypes, lo cierto es que -en el contexto actual- ya diferentes analistas esperaban que los recursos se destinen más bien a pagar deuda atrasada. Frente a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó: “Un 38% va a refinanciamiento de deudas, pero el 62% va a capital de trabajo y adquisición de activo fijo”. Contreras añadió que con Impulso Myperú, el crédito a mypes está creciendo. “Donde sí está canalizando recursos a refinanciación de deudas es en las zonas más golpeadas como Piura y Puno”, añadió.

- Hay aspectos que se podrían mejorar desde el lado de la recaudación porque el foco siempre cae en la parte formal, pero no en la informal...

Herramientas para ampliar la base (tributaria), eso toma tiempo. Y, si dices: “quiero aumentar la recaudación ‘penalizando’ un poco más al informal”, se tendría que ir por el IGV, pero subir este impuesto en un contexto de inflación, es complicado.

Ha sido un año retador, Fitch que es la (calificadora) más dura asume un déficit de 2.6% del PBI, y con eso nos ha mantenido la calificación, entiende que es un año complicado; Moody’s ha dicho lo mismo. Pero internamente nos ayuda mucho cumplir la meta de 2.4% del PBI porque refuerza la credibilidad.

- Habló de la simplificación de los regímenes tributarios, ¿hacia dónde apunta?

Las mypes tienen como cinco regímenes tributarios. Ahora vamos a hacer solo dos: régimen general para todos y uno especial (Régimen Único Simplificado - RUS). No tengo mucha expectativa que el Congreso lo apruebe pronto, pero si lo hacen, sería un avance.

- ¿Por qué la duda sobre el Congreso?

Esta reforma se ha pedido dos veces por delegación de facultades, pero no lo aprobaron.

- Se aprobó el presupuesto público. ¿Cuál es el punto más complicado?

La parte más complicada siempre es la presión a que haya mayor gasto, ya sea por remuneraciones o por creación de unidades ejecutoras, también flexibilizaciones. Pero, la parte difícil y que a veces genera diferencias son los aumentos de remuneraciones porque son gasto permanente. Pero, en general, casi el 99% (del texto) ha sido en consenso.

- ¿Qué hacer para recuperar la confianza y esta se refleje en una mayor inversión?

Lo que veo es una recuperación de la inversión. Lo que pasa es que con más calma, en un contexto menos crispado, esta recuperación sería más rápida. Aún así, las Asociaciones Público Privadas (APP) han sido espectaculares, han pasado de US$ 97 millones a más de US$ 2,000 millones y posiblemente en el primer trimestre arranquemos con US$ 4,000 millones.

Los empresarios son prácticos. Cuando vean que el entorno mejora, que la economía vuelve a crecer, hay una recuperación natural de la confianza. En noviembre - diciembre, estacionalmente ves una mejora de la confianza, pero para ver un “boom” tenemos que atacar a todos los sectores.

ImpulsoMyperú va a dar mucho alivio. Fuimos modulando el programa para no afectar a la inflación. Tenemos medidas para impulsar la petroquímica. En quincena de enero del 2024 deberíamos tener el socio estratégico para la industria naval. El próximo año habrá cosas potentes para que la confianza se recupere.

- ¿Cuántos se ha avanzado en obras de prevención para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño?

En avance físico estamos en un 60%. Algo que nos está ayudando mucho es que se ha “aplazado” el inicio de El Niño, de diciembre a enero, y hemos ganado cuatro semanas. Con ese tiempo, sí llegamos a los plazos, sobre todo en los procesos que empezaron tarde.

- Usted mencionó que para noviembre se alcanzaría el 100%.

Hay que tener en cuenta que se ha aumentado el presupuesto. Cuando mencioné esto el presupuesto estaba en alrededor de S/ 3,000 millones, ahora está por los S/ 4,500 millones. Hemos seguido sacando medidas.

Un tema que agregar es que para evitar lo que pasó en El Niño del 2017 es que vamos a pagar al final.

- Perú vivió una fuerte salida de capitales. ¿Se van a tomar medidas para que retornen?

Para eso, estamos evaluando un paquete de medidas para generar incentivos para que se pueda repatriar capitales.

- ¿Cuál sería el incentivo? ¿Menores impuestos?

Sí, podríamos hacer una acción como: se han generado los recursos afuera, entonces, por única vez los puedes repatriar a una tasa razonable. Aún lo estamos calibrando. Esa sería una medida rápida de cara a mejorar el ahorro interno. Al final la inversión depende mucho del ahorro.

Contreras: “No se han incrementado los riesgos”. El Congreso de la República le dio luz verde al Presupuesto Público 2024. Frente a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó que “no se han incrementado los riesgos”. “Mi principal preocupación era que no lleguemos a un acuerdo y que el presupuesto terminara con un gasto incontrolable de remuneraciones. No se ha podido atender las necesidades de todos, las demandas eran muy altas, pero sí es un presupuesto que más o menos sale en línea con el Poder Ejecutivo”, destacó el ministro. Otro punto que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas destacó es que por primera vez en un presupuesto, se incorpora un artículo que habla de un estudio de remuneraciones del sector público.

- ¿Ya se conocen los proyectos que estarán en manos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)?

El reto de la ANIN va a ser el inicio de las obras de drenaje pluvial, estas que no se hicieron en la época de la reconstrucción porque se priorizó colegios y hospitales.

- ¿Ese será el primer paquete de la ANIN?

Sí, el primer paquete es lo que hemos llamado “infraestructura resiliente”.

- Ustedes anunciaron el fideicomiso de titulización. ¿Ya hay un borrador?

Esta semana deberíamos tener el diseño del fideicomiso y ya pasar el decreto legislativo.

- ¿Qué cambios trae?

Mantenemos la propuesta. Lo que va a cambiarse es el capital inicial. Probablemente apuntemos a un capital simbólico y en función a la madurez de los proyectos, ir llenando el fideicomiso.

- Había una preocupación del Consejo Fiscal de que este fideicomiso resulte en mayor déficit fiscal.

Esto existe en otros países, de hecho lo vamos a usar para infraestructura (Línea 3 y 4) y vivienda social. Las APP funcionan, pero también necesitas mecanismos rápidos. Si el privado puede complementar al capital público para acelerar el cierre de brecha de infraestrucutra, no hay problema.

¿Cómo cerraría el PBI este año?

Con el año casi cerrado, prácticamente es lo que diga el INEI. Pero, con Impulso Myperú, la campaña (de fin de año) y el inicio de la segunda temporada de pesca; noviembre y diciembre (estarían) mejor, y se volvería a crecer en el primer trimestre.

Mencionó que debido a la minería, se evitó una gran recesión.

Si ves el PBI primario (la minería) ha sostenido el crecimiento, eso ha ayudado. Pero quisiera agregar que se ha criticado mucho al programa Con Punche Perú, pero también ha amortiguado. Ha jugado un rol contracíclico importante.

Se conoció que hay algunas microfinancieras que están con problemas de solvencias patrimonial.

Están activos nuestros programas de liquidez y capitalización. Los tenemos habilitados. Cuando salió El Niño, activamos nuestros dos programas.El tema es que lo que quieren algunas financieras es capitalización directa.

