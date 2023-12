Presupuesto 2024 de municipios y regiones sube S/15 mil millones pese a baja ejecución.

El texto original presentado por el Poder Ejecutivo planteaba una distribución de los recursos ligeramente más concentrada en el Gobierno nacional. Sin embargo, tras la incorporación de las modificaciones planteadas por el Parlamento, se han destinado más recursos a los gobiernos regionales y locales.

El presupuesto para los gobiernos subnacionales se ha incrementado no solo respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2023, sino también respecto a la versión inicial del Poder Ejecutivo.

Sobre el primer punto, se destinará a los gobiernos regionales S/ 52,746 millones, un aumento de S/ 10,160 millones respecto al PIA 2023. Y, el presupuesto de los gobiernos locales asciende a S/ 34,742 millones para el 2024, un incremento de S/ 4,921 millones respecto al 2023. Es decir, casi un total de S/ 15,000 millones más para estos niveles de gobierno.

Sobre el segundo punto, es decir comparando la versión final del presupuesto respecto a la presentada inicialmente, se redujo los recursos previstos para el Gobierno nacional, y -por el contrario- se aumentó para regiones y municipios (ver tabla).

Esta situación se da en un contexto donde los niveles de ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales se encuentran muy por debajo de lo observado en años anteriores. Si solo tomamos la información de ejecución de presupuesto para obras, faltando solo un mes para el cierre del año, los gobiernos regionales han ejecutado solo el 53.1% y los gobiernos locales el 49.5%.

En los últimos cinco años, en el periodo 2018-2022, las regiones y distritos han dejado de ejecutar al menos un 40% de lo que tenían asignado para proyectos de inversión.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, declaró tras la aprobación de la ley que si bien “es un presupuesto histórico, el gran reto está en la ejecución”.

Cabe mencionar que Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, advirtió que si se sobreestiman los ingresos en el 2024 también se sobreestimarán los gastos, lo que se refleja en el presupuesto (Gestión 05.09.2023).

Nueva Ley de Contrataciones

José Jerí, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dijo a Gestión que el incremento en el presupuesto de los gobiernos subnacionales se ha planteado con la expectativa de que se apruebe una nueva Ley de Contrataciones antes de que se distribuyan los fondos del 2024.

“Todos los niveles de gobierno tienen el mismo problema: la Ley de Contrataciones. No es un problema de falta de capacidad, que puede darse por malos funcionarios que no conocen o no tienen la destreza. Tenemos una Ley de Contrataciones criticada por todos que no permite una ejecución de plazos y condiciones”, indicó Jerí.

Agregó que “en lo que se comienza a inyectar el dinero, vamos teniendo el texto final de la Ley de Contrataciones (...) Ese es uno de los motivos principales, por no decir determinantes, de la reasignación del presupuesto”.

Remuneraciones

Uno de los principales puntos de controversia entre el Poder Ejecutivo y Legislativo fue el incremento en las remuneraciones estatales.

En la versión final de la ley de presupuesto se recogen algunos de estos pedidos. “Hemos atendido dos problemas sociales el tema de los docentes universitarios y el tema de los profesionales de salud que motivó a que salgan a las calles”, señaló Jerí sobre la huelga iniciada el 23 de noviembre.

El ministro Contreras había adelantado que ya la propuesta que el Gobierno presentó contemplaba S/ 10,000 millones de incremento solo por concepto de remuneraciones. Sin embargo, con el nuevo texto, dijo que lo aprobado no agrega un " gasto incontrolable de remuneraciones” (ver página 2-3)

Prioridades

Las prioridades del presupuesto 2024 son Educación, Salud, Transporte y Orden Público. Educación se lleva la “tajada” más grande del Presupuesto 2024: S/ 46,549 millones, un incremento del 10.66% con respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del 2023. En segundo lugar está Salud, con S/ 29,487 millones; seguido de la Reserva de Contingencia (S/ 28,897 millones); Deuda Pública (S/ 27,981 millones); Transporte (S/ 22,172 millones); y Orden Público y Seguridad (S/ 16,234 millones).

El presupuesto del Congreso de la República se incrementó en 24% con respecto al 2023. El proyecto de Ley originalmente planteado por el Ejecutivo proponía un monto de S/ 747 millones para la función Legislativa. En la versión final de la Ley de Presupuesto 2024, este monto ascendió a S/ 1,049 millones.

