Aunque cuatro de esas concesiones (las de Matarani, Callao y Paita) ya han concluido o están a poco de llegar al 100% de sus inversiones comprometidas, la mayor parte están dispuestas a seguir invirtiendo más allá de lo comprometido en sus contratos.

Así lo reveló a Gestión, Juan Carlos Paz, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), quien refirió que estas intenciones de ampliar inversiones se dan en el marco de la nueva Ley del Sistema Portuario Nacional, dada en junio del año pasado y que está pendiente de ser reglamentada.

Como se sabe, esa norma permite ampliar los plazos de esas concesiones por 30 años adicionales a los primeros 30 que permitía la anterior normativa, así como también invertir, incluso, fuera del área concesionada (en servicios vinculados a los puertos).

Inversión proyectada para el puerto del Callao

Paz refirió que, en el caso del Callao, los operadores, tanto el del Terminal norte Multipropósito, como del Muelle Sur, prevén inversiones adicionales a los US$1,500 millones que ya concretaron desde el inicio de su operación (en 2011 y 2006, respectivamente) hasta el momento en ese puerto.

En el caso de APM Terminals, mencionó que -en el marco de la nueva ley- prevé una inversión adicional de US$ 1,300 millones, mientras Dubai Ports World (DPW) Callao espera concretar otros US$ 1,000 millones, es decir US$ 2,300 millones más de lo previsto en sus contratos.

Las demás concesiones portuarias, anotó, están también formulando sus planes de inversión y señaló que hay aspectos a destacar, como las inversiones que planea el puerto de Paracas, para adquirir una grúa pórtico CTS (entre otros equipos e infraestructura), por ejemplo.

A esto le sumó el adelanto de inversiones que ha solicitado el concesionario del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma (en Loreto), entre otros.

Explicó que, una vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emita el reglamento de la nueva ley antes mencionada en los próximos meses, lo que corresponderá es que cada una de las concesionarias empiece a formular sus solicitudes de ampliación de sus contratos.

Nuevos planes para el Muelle Norte

Sobre el tema, durante el XXII Foro Internacional de Puertos, que realizó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao, adelantó algunos de los planes de la empresa para invertir más allá de su área de concesión.

Según indicó, uno de sus proyectos comprende la construcción de un antepuerto, que es una plataforma para el estacionamiento de camiones, con servicios para los transportistas, de forma que puedan esperar a ser atendidos al interior del puerto. Esto se considera una oportunidad para descongestionar y ordenar el ingreso vehicular a ese terminal portuario.

Explicó que han identificado, en ruta al puerto, un terreno de 40 hectáreas que está desocupada en el Callao y que tiene una entrada por la Av. Néstor Gambetta, y donde la empresa podría construir el antepuerto y, a su vez, conectarlo con un viaducto elevado con el Muelle Norte, contribuyendo así a resolver la conectividad vial en el Callao.

“Nosotros tenemos mucho interés en seguir invirtiendo en el Perú y estamos esperando que salga el reglamento de la ley que va a permitir definir cómo, cuál es el mecanismo para que nosotros podamos invertir de manera continua, no esperar 10 o 15 años en blanco, sino que la inversión continúe”, aseveró.

Necesitan estabilidad en las inversiones

Por su parte, en ese mismo foro, Eduardo Cerdeira, gerente general de Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), concesionario del puerto de Paita, señaló que -en efecto- los socios de esa empresa, DPW y Gilport, están interesados en seguir invirtiendo, pues las necesidades (de mayor infraestructura portuaria) y la demanda, son evidentes.

Sin embargo, remarcó que la estabilidad para las inversiones, que sean sostenibles en el tiempo, es importante, de forma que los capitales extranjeros puedan seguir viendo esas posibilidades de seguirse colocando en el Perú.

Vale recordar que un tema que ha movido la preocupación al sector empresarial es el proyecto de ley que se trabaja en el Congreso para volver a nacionalizar los puertos y restringir en ellos la inversión privada.

CCL: Falta de conectividad frena el crecimiento

Por su parte, el presidente de la CCL, Roberto de la Tore Aguayo, consideró que el desarrollo de infraestructura portuaria en el país, y su modernización, se ve limitada por la falta de conectividad terrestre (desde las zonas productivas del interior).

Refirió que un reciente informe del Banco Mundial, en su índice de desempeño logístico, ubica al Perú en el puesto 61 de 139 países, superado por Chile, México y Colombia, con costos logísticos que nos hacen menos competitivos, por falta no sólo de infraestructura, sino también de planificación.

“ De qué sirve tener un puerto de última generación si está rodeado de zonas sin vías, sin orden urbano, sin seguridad ; de qué sirve que nuestros empresarios inviertan, produzcan más y mejor si no pueden sacar su producción a tiempo, el déficit infraestructura frena nuestro crecimiento, encarece la producción, limita las oportunidades de empleo”, sentenció.