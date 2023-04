- ¿Cómo ha evolucionado el intercambio comercial entre Brasil y Perú en los últimos años?

Es importante decir que como agregaduría agrícola trabajamos en negociaciones y registros sanitarios, promocionamos el ingreso de nuevos productos y también la exportación desde Brasil a Perú, y también trabajamos como parte de una cooperación técnica para poder trasladar conocimientos. Pese a ello, en términos del comercio, no solo agrícola, la balanza comercial es muy deficitaria para Perú . De cada US$ 4 que Brasil exporta a Perú, el país andino solo exporta US$ 1 a Brasil. Esto dificulta la ampliación del comercio y que los fletes no sean competitivos.

- ¿Qué es lo que más compra Brasil de Perú en productos agrícolas?

Primero las aceitunas, hortalizas, cebollas y algunas frutas. Y esta semana (la semana pasada) hemos abierto nuestro mercado para las flores cortadas y los tomates de Perú . Además, ahorita estamos trabajando para permitir el ingreso de pimientos peruanos y cítricos, especialmente el limón. Lo que queremos es que más productos peruanos entren a Brasil porque nos permitirá disminuir el costo del flete porque el costo al productor brasilero es alto y el producto no llega muy competitivo.

Brasil importa agrobienes por US$ 11 mil millones por año, de los cuales, el 23% corresponde a bienes que compra al Perú: aceituna, orégano, ajo, aceite de palma. La participación del Perú en este segmento es de 3% (US$ 77/US$ 2600 millones), según datos del Mincetur al cierre del 2021. Cabe indicar que ese año, la exportación de productos agropecuarios de Perú a Brasil cayó a -3%, debido a la menor venta de aceituna (-15%), que fue atenuado por la mayor oferta de tara (+80%), orégano (+22%) y espárrago (+21%)

-¿Es un mercado potencial la zona de frontera?

Si, hablamos de una población (en Acre) de entre 10 y 12 millones de habitantes, es casi una Lima a disposición de los peruanos, es un mercado con muchas ganas de recibir productos del Perú, además porque nuestro país tiene mucha de la gastronomía peruana y entonces hay oportunidad de seguir promocionando sus productos por medio de esta actividad. Acre no es un estado muy productor de hortalizas, suelen traer desde Sao Paulo, a más de 3 mil kilómetros de distancia, cuando por Puerto Maldonado estamos a menos de 600 kilómetros.

- ¿De todos los productos que envía el Perú a Brasil cuánto ingresa por la carretera Interoceánica?

El 80% se hace vía marítima, un 8% vía aérea y solo un 10% vía la carretera Interoceánica. Lo que queremos es incrementar los productos que ingresan por esta ruta porque así llevamos desarrollo social, la instalación de gasolineras, hoteles, puntos de descanso para transportistas, es una posibilidad de tener un mejor desarrollo especialmente entre Perú y los estados del norte de Brasil.

- ¿En qué estrategia están pensando para elevar el comercio por esa vía?

Abriendo el mercado y divulgando la carretera. Hoy por hoy como no tenemos un flujo de comercio amplio tenemos dificultad en la infraestructura para las cámaras de frío. Hay una granja de Brasil que ha logrado la autorización del Senasa de Perú para exportar carne de cerdo, esperamos sumar también productos hidrobiológicos, si sumamos a la carne de vacuno que ya exportamos, podremos tener una cantidad importante de vehículos de frío yendo al Perú que podrían volver a Brasil con carga peruana. El 80% de la carne refrigerada que ingresa a Perú es de Rondonia, y de ese 80%, un 60% se exporta por la Carretera Interoceánica.

- ¿Pero qué falta para mover el comercio transfronterizo?

Debido a que no hay mucho movimiento de carga, los puestos de control sanitario no siempre tienen personal por lo que muchas veces deben venir de otro lugar, esto pasa en ambos lados, y eso se traduce en un costo mayor debido a la demora.

- ¿Hay algún otro producto que haya aumentando su comercio hacia Perú?

Te comento que recién se ha logrado enviar huevos fértiles por la Interoceánica, salieron desde Sao Paulo, cruzando Acre hasta Puerto Maldonado. Sabemos del déficit de huevos en el Perú debido al avance de la gripe aviar, calculamos que cada 15 días esta llegando al país, desde Brasil, más de 100,000 huevos fértiles. Hay otras granjas que serán evaluadas para facilitara los trámites de evaluación y también puedan exportar a las empresas peruanas y así, tengan un abanico de opciones y negocien un mejor precio y genética.

Oportunidades comerciales de Perú en Brasil. Fuente: Mincetur 2021

- Y desde Brasil, ¿Qué productos tienen interés en ingresar al Perú?

Además de más carne de vacuno, estamos trabajando para iniciar envíos de insumos para la elaboración de embutidos peruanos, también para enviar genética de café robusta para que los cafetaleros peruanos puedan producir blender y reactiven su industria. Sabemos que Perú es un gran exportador de productos para mascota pero le hace falta algunos insumos, queremos lograr los permisos para exportar aceites de ave , Perú tiene mucho interés en importarlo.

- Y todo con arancel 0

Es una ventaja que estamos divulgando, hay un acuerdo entre Mercosur para que los productos peruanos, salvo algunas excepciones, ingresen a Brasil con arancel cero, entonces, es una zona de libre comercio.

- ¿Y hay empresas agrícolas de Brasil que tienen previsto llegar al Perú?

Sí. Una ventaja que Perú tiene e hizo en los últimos 20 años es la desburocratización de todos los procesos, entonces es más sencillo abrir una empresa en Perú, es un ventaja que también estamos divulgando porque crea mejores facilidades de hacer negocios. Cada año, estimamos que hay 10 empresas de nuestro país que quieren instalarse en Perú o tener alguna asociación con una empresa peruana, solo en agro.

- Brasil y Perú tienen varios productos en común como el cacao, café, productos maderables, ¿evalúan alguna estrategia común para asegurar la trazabilidad ante las nuevas exigencias de la Unión Europea?

Todavía no estamos en un proceso de certificación en común. Lo que hacemos es acercar a las instituciones de ambos países para determinar y coordinar, intercambiar conocimientos para afrontar las nuevas exigencias, y participar juntos de foros binacionales, conseguir estrategias comunes y estar preparados ante eventuales exigencias. Si bien Brasil es un gran productor agrícola, en frutas, no es un gran exportador porque casi todo es consumo local.

- ¿Hay productos peruanos que podrían tener potencial en los próximos años?

Algunos de ellos son los productos lácteos, hay interés de que Perú pueda exportar leche evaporada, un producto que Perú todavía no conoce, solo Sao Paulo es un mercado de 42 millones de personas, ahi podría ser vendida como un producto gourmet para las cafeterías, un mercado que está en crecimiento. Los quesos también podrían ser otro producto, pero la recomendación es que los pequeños productores realicen envíos a los estados fronterizos para que aprendan a hacer negocios y poco a poco vayan incrementando su volumen.

- La embajada de Brasil en Lima organizará los primeros días de mayo un encuentro empresarial en la capital de Perú, entre los temas, abordarán las nuevas políticas del gobierno brasilero, ventajas comerciales, oportunidades de negocio, entre otros.