Luego, el 9 de junio del 2022 las bolsas iniciaron la segunda fase, denominada integración corporativa, para crear un mercado regional de valores.

En enero del presente año, las tres entidades bursátiles nominaron al colombiano Juan Pablo Córdoba Garcés como candidato al rol de futuro CEO de la nueva holding regional. Sin embargo, como la matriz aún no ha sido constituida, dicha decisión deberá ser ratificada por su directorio cuando este entre en funcionamiento.

Desde entonces, Córdoba viene liderando el proceso de integración del holding, el cual tiene por objetivo convertirse en el segundo mayor mercado bursátil de América Latina, cuya capitalización conjunta rondará entre US$ 600,000 millones y los US$ 700,000 millones, lo cual equiparará al holding, en el corto plazo, con la Bolsa Mexicana de Valores y, en el mediano y largo plazo, con la Bolsa de Valores de Brasil (US$ 1.2 billones).

La generación de economías de escala a favor de los inversionistas logrará una reducción en los costos de transacción, que resultará en un mercado más amplio, líquido y profundo, indicó recientemente Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Valores de Santiago.

En efecto, ese holding permitirá que los inversionistas puedan comprar y vender valores sin importar dónde se encuentren y sin que ello distorsione la oferta o de la estructura de precios del mercado, señaló.

La liquidez que la integración le dará a los tres mercados bursátiles disminuirá el riesgo de que la plaza limeña sea reclasificada a frontera, dijo en su momento Claudia Cooper, presidenta del directorio de la BVL.

¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de integración?

“Se espera que para finales del mes de mayo se culmine con la integración corporativa del holding. Luego de ello, iniciaría el proceso de integración de los mercados, el cual se deberá hacer por etapas, esperando entregar la primera de ellas en 2024″, afirma Córdoba Garcés.

Francis Stenning, gerente general del Grupo BVL, detalla que la integración corporativa corresponde a la creación de la holding regional, la cual será matriz de las bolsas de valores, depósitos de valores y sociedades de contrapartida central que participarán desde Chile, Colombia y Perú. Este proceso es complejo pues involucra tres empresas, tres países y tres regulaciones. Por ello, se espera que esta etapa culmine recién a fines del segundo trimestre del 2023, estima.

“Para dicho cierre estamos a la espera de la autorización de parte del regulador en Chile, que permita la inscripción del holding regional como emisor (en esta fase de integración corporativa) para que se dé el aumento de capital e intercambio de las acciones de Colombia y Perú (por las del holding). Cabe resaltar que tanto el Grupo BVL como la BVC han recibido ya la autorización por parte de los reguladores respectivos”, explica.

¿Qué implicará la integración de los mercados?

Tras la culminación de la etapa de integración corporativa, vendrá la de integración de los mercados, que contempla una serie de cambios y consolidaciones, empezando por los aspectos de negocios y tecnología, según Stenning. Estos últimos cambios permitirán implementar una plataforma única de negociación, la interoperabilidad de las cámaras de compensación y liquidación, interconexión de los depósitos de valores, infraestructuras de hardware y telecomunicaciones y los sistemas corporativos, añadió.

En esta misma fase se prevé iniciar una serie de gestiones y cambios en reglamentación operativa interna, organización cultural, finanzas y control de gestión, relación con los inversionistas y gobierno corporativo, proyectó el ejecutivo.

¿Desde cuándo se podrán hacer transacciones y con qué tipo de instrumentos financieros?

“La puesta en marcha de la integración de los mercados se dará por etapas. Se espera que la implementación se dé entre 18 y 24 meses, luego de lo cual podremos realizar transacciones en este mercado integrado”, adelanta Stenning. Así, será posible transar acciones entre las bolsas de Lima, Santiago y Bogotá en la primera mitad del 2025.

Sebastián Documet, gerente general de Renta 4 SAB, afirma que cuando el holding empiece a operar, se negociarán, inicialmente, solo instrumentos de renta variable (acciones), para luego sumar renta fija (bonos) y demás instrumentos financieros.

¿Qué tipo de moneda se usará?

El gerente general del Grupo BVL indica que se tiene previsto que los valores se negocien en la moneda de emisión de cada jurisdicción. No obstante, añade que se sigue evaluando mecanismos alternativos para cada tipo de divisa.

Por su parte, Documet espera que, con el fin de facilitar la operatividad de los mercados, se den facilidades para liquidar las operaciones en dólares.

¿Qué desafíos se enfrenta para la integración?

Uno de los temas más complicados de abordar es el tributario, pues no se tiene claro de qué forma se aplicará a las transacciones de compra y venta de instrumentos financieros que los inversionistas negocien.

Consultado sobre el particular, Stenning concuerda en que el aspecto tributario es complejo y no depende de ninguna de las tres bolsas a integrarse.

“En el ámbito tributario, cualquier mejora o estandarización para nuestros tres países requerirá de un análisis más profundo de la política tributaria de cada país. También de la participación de reguladores, participantes del mercado, expertos y demás partes interesadas. Además, el gobierno y Congreso son claves en proponer y definir. Sin embargo, no es posible asegurar que se lograrán estandarizaciones rápidas ni completas. Evidentemente, propondremos aquellos ajustes que apoyen el desarrollo del mercado de capitales y su aporte a las economías de nuestros tres países”, afirma.

¿Cuál será la participación de las bolsas en el nuevo holding regional?

La participación en el accionariado del futuro holding será de 20% para la BVL (donde cotizan importantes empresas mineras), 40% para la BCS (el más líquido y de mayor tamaño, y donde predominan los servicios financieros y retail), y el restante 40% para la BVC (en el que tienen mayor presencia empresas energéticas).

Además, el holding abarcará un total de 1,089 empresas emisoras de valores: 768 listadas en Santiago, 260 en Lima y 61 en Bogotá. Esto impulsará no solo la diversificación de los sectores, sino también de los mercados.