Las importaciones en los tres primeros meses del año sumaron cerca de US$ 12,324 millones, lo que implicó una caída de 11.5% en relación al mismo periodo del 2022, influenciadas principalmente por los menores volúmenes de insumos y bienes de capital, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El sector metalmecánico fue el más demandado con US$ 3,992 millones 500 mil, mostrando un retroceso de 6% y una participación del 32.4% del total. Le siguieron el químico (US$ 2,236 millones 700 mil) con una caída de 18.2% y los hidrocarburos (US$ 2,102 millones 600 mil) con un aumento de 4.8%.

Otros fueron el agro primario (US$ 1,643 millones 500 mil), varios (US$ 751 millones 600 mil), siderometalurgia (US$ 659 millones), textil (US$ 273 millones 500 mil), confecciones (US$ 226 millones 100 mil), minería no metálica (US$ 195 millones 500 mil), maderas (US$ 110 millones), pesca para CHD (US$ 77 millones 300 mil) y minería (US$ 55 millones 300 mil).

Según el reporte de importaciones, los productos más importantes por sector fueron: el aceite crudo (US$ 850 millones 100 mil) en hidrocarburos, celulares (US$ 270 millones 700 mil) en metalmecánica, maíz amarillo (US$ 261 millones 100 mil) en agro, nitrato de amonio (US$ 93 millones 500 mil) en químicos y chatarra de hierro (US$ 84 millones 200 mil) en siderometalúrgica.

Por uso

Por característica de uso, las materias primas y productos intermedios (US$ 6,381 millones 700 mil) se contrajeron en 13.6% y agruparon el 51.8% de las importaciones totales, principalmente por los menores pedidos de materias primas y productos intermedios para la industria (-24%).

Los combustibles, lubricantes y productos conexos se incrementaron 3.1% y representaron el 17.4%, siendo EE.UU. el abastecedor líder con US$ 1,337 millones 200 mil; y, las materias primas y productos intermedios para la agricultura registraron un alza de 14.9%.

En el caso de los bienes de capital y materiales de construcción, estos representaron el 26.8% y disminuyeron -12.1%. Los materiales de construcción se contrajeron -35.1%, los bienes de capital para la agricultura -21.9%.

Finalmente, los de consumo acumularon el 21.4% del total y presentaron una variación negativa de -4,7%, tanto por las menores importaciones de bienes no duraderos (-5%) como de bienes duraderos (-4.3%).

Por países

China (US$ 3 mil 035 millones) fue el principal proveedor de Perú en el primer trimestre del año con el 24.6% del total de las importaciones, su principal producto fue el celular. }

Le siguió EE.UU. (US$ 2 mil 525 millones) cuya partida líder fue el Diésel B5.

Les siguieron Brasil (US$ 960 millones), Argentina (US$ 840 millones 200 mil), México (cerca de US$ 419 millones), Chile (US$ 295 millones 300 mil, Canadá (cerca de US$ 288 millones) y Colombia (US$ 287 millones).

