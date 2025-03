Las Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de transferencia para pasajeros que hacen escala en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue en evaluación, pero ya hay ciertas luces.

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), la tarifa final se comunicará oficialmente antes de fines de marzo.

El organismo recordó que se ha propuesto una tarifa de US$ 12.49 para vuelos internacionales y US$ 7.60 para vuelos nacionales de transferencia , es decir, cuyo destino final no es Lima.

Pese a tenerse esa propuesta, Ricardo Quesada, Gerente de Regulación y Estudios Económicos de Ositrán, recordó que aún se mantiene en proceso de consulta pública con las aerolíneas y el propio concesionario.

“Esto debe estar resolviéndose hacia la última semana de este mes (...). Todavía no está definido, lo vamos a comunicar oportunamente, pero va a estar antes del 30 del marzo”, comentó.

Para esta fijación tarifaria, señaló, los operadores han presentado comentarios a la propuesta de Ositrán, pero no se ha llegado a un consenso al 100%.

“La tarea que tenemos nosotros es evaluar cada uno de estos comentarios que hemos recibido, decirles por qué consideramos que sí deberíamos aceptarlos o por qué no. Eso es parte del proceso de transparencia que tenemos en el proceso territorial”, refirió.

Por su parte, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, señaló que las aerolíneas, más allá de cuestionar el monto del cobro que se plantea, tienen cuestionamientos respecto al concepto mismo de la tarifa de transferencia.

“Las empresas aéreas no están de acuerdo con el TUA de transferencia. Más allá del monto, es un tema de fondo”, sostuvo.

Zambrano recordó que este cobro no es una medida improvisada, sino que fue establecido en la Adenda 6 del año 2013, como parte del contrato de concesión del aeropuerto.

“No es un tema que Ositrán esté imponiendo de último minuto, sino que es un tema que las aerolíneas conocen, desde el 2013 se sabía que se iba a cobrar cuando se inaugure este nuevo terminal”, añadió.