El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, anunció que, luego de una serie de análisis de diversas entidades, no entregarán el certificado de operaciones al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) en los próximos días. Por lo tanto, señaló que no empezará a funcionar este 30 de marzo, como se tenía previsto.

“Algo importante es que uno no puede decidir con uno o dos días de anticipación la apertura de un aeropuerto. Requiere de, cuando menos, 10 o 12 días porque las aerolíneas tienen que adaptar a la oferta comercial (...) De nuestro lado, se hicieron pruebas de escenarios y hay ineficiencias que corregir. Por ello, consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y, por lo tanto, no debe entrar en operaciones el nuevo aeropuerto [este 30 de marzo]”, enfatizó el ministro, en conferencia de prensa, la tarde de este lunes 17 de marzo.

Nota en desarrollo...