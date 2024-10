El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX anunció que los despachos peruanos en agosto ascendieron a US$ 6, 718 millones, registrando un aumento de 26.4% respecto al mismo mes del 2023 (US$ 5,316 millones).

Los sectores, tradicionales y no tradicionales, tuvieron resultados positivos, informó

En su “Reporte de Exportaciones-Agosto 2024″, indicó que el alza de 30.3% de la oferta primaria (US$ 4,983 millones) estuvo influenciado por los mejores precios en la minería (US$ 4,158 millones), que concentró el 61.9% del total.

Su principal producto fue el cobre, con un alza de 12.3%, seguido por el oro (56%).

Asimismo, la pesca (US$ 338′800,000) fue el más dinámico al crecer 1,345.9% gracias al mayor volumen exportado de harina de pescado, grasas y aceites de pescado. Le siguieron los hidrocarburos (US$ 304′500,000) y agro primario (US$ 181′000,000), con incrementos de 18.9% y 47.5%.

Las exportaciones con valor agregado (US$ 1,735 millones) tuvieron una variación positiva de 16.4%. Lideró este ranking la agroindustria (US$ 900 millones) gracias a sus mayores envíos de palta, arándanos, uvas, cacao en grano, espárragos y mandarinas.

Continuaron el químico con US$ 201 millones (7%), siderometalúrgica US$ 163 millones (43.2%), pesca y acuicultura US$ 125 millones (16.1%), confecciones US$ 100′300,000 (12.7%), minería no metálica US$ 106′300,000 (45.7%) y varios US$ 44′300,000 (14.8%).

Los que cerraron en rojo fueron la metalmecánica US$ 49′700,000 (-19.6%), textil US$ 37′800,000 (-4.9%) y maderas US$ 7′300,000 (-1.9%).

Acumulado

De acuerdo con el reporte, las exportaciones entre enero y agosto de este año alcanzaron los US$ 46,799 millones, 13.8% más que en el mismo periodo del 2023 (US$ 41,118 millones). El sector tradicional sumó US$ 34,709 millones, reflejando un crecimiento de 17%.

Evolucionaron de manera positiva la minería con US$ 29,454 millones (15.2%), la pesca con US$ 1,932 millones (113.4%) y el agro con US$ 625 millones (56.1%), mientras que los hidrocarburos (US$ 2,699 millones) cayeron -3.3%.

Su portafolio se constituyó de cobre y sus concentrados y oro, que de forma conjunta representaron el 60.7%. También cátodos de cobre refinado, harina de pescado, hierro, molibdeno, cinc, gas natural, plomo y plata. Llegaron principalmente a China, India, Japón, Canadá, EE.UU., Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil y Chile.

Por su parte, los despachos no tradicionales (US$ 12,090 millones) experimentaron un aumento de 5.6%. Solo 5 de sus 10 subsectores tuvieron un buen resultado: varios (19.5%), siderometalurgia (16.4%), agroindustria (15.8%), químico (10.6%) y textil (0.1%). En rojo cerraron pesca y acuicultura (-29.1%), maderas (-21%), minería no metálica (-11.3%), metalmecánica (-5.3%), confecciones (-1.3%).

La partida no tradicional que resaltó por monto US$ FOB fue la palta (US$ 1,161 millones) con un incremento de 27.8%. Otros fueron los arándanos, uvas frescas, cacao en grano, fosfatos de calcio naturales, alambre de cobre refinado, pota congelada, espárragos, mandarinas y mangos.

Estados Unidos (US$ 3,452 millones) se posicionó como el destino líder al concentrar el 28.5% del total despachado al mundo por este sector, mostrando un aumento de 10.3%. Completaron el top ten Países Bajos, Chile, España, Ecuador, Colombia, México, Brasil, China y Bolivia.

