El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, indicó que los envíos peruanos al mundo siguen creciendo gracias a los 22 acuerdos comerciales firmados a la fecha; sin embargo, existen otros países, como India e Indonesia con un enorme potencial para impulsar la actividad exportadora.

Durante su participación en el IX Encuentro Académico Exportador “La expansión de relaciones con Asia: India e Indonesia”, destacó el papel preponderante de ambas economías debido a su población y las actuales tendencias de consumo.

“India es la nación más poblada con más de 1,440 millones de personas, mientras que Indonesia es la cuarta con 279 millones. Si consideramos que ya tenemos acuerdos con China y EE.UU. (segundo y tercer puesto), atenderíamos a los 4 mercados con más habitantes del mundo, es decir, a casi el 44% de la población global. El potencial es inmenso”, señaló.

En el caso de la India –prosiguió–, fue el cuarto destino de los despachos nacionales en el 2023 y el segundo del continente asiático, alcanzando los US$ 2,531 millones con productos como el oro en bruto en el sector tradicional y los desperdicios de hierro en el no tradicional.

Indonesia, la economía más grande del Sudeste Asiático, es importante para las agroexportaciones. Destacan el cacao en grano, uvas y granadas, además de otros bienes como las barras de zinc, fosfato de calcio, colorantes naturales y harina de pescado. En el 2023 Perú le despachó en total por US$ 61.8 millones.

“Contar con estos 2 aliados estratégicos fomentará aún más la dinámica comercial y fortalecerá nuestro comercio exterior”, apuntó.

Productos con potencial

El director de la Dirección de Asia, Oceanía y África del Mincetur, Gerardo Meza Grillo, informó que India importó bienes por US$ 733,000 millones en el 2022, por lo cual es atractivo para la oferta nacional, en particular para los que Perú exporta (pero no a India), como el aceite de palma, chocolate, cacao en grano, suéteres, ácido sulfúrico, gas natural licuado, cátodos de cobre, t-shirts, entre otros.

“Un acuerdo comercial con ellos significará una reducción de los aranceles, mayor atracción de inversión y la gran posibilidad de impulsar la exportación de servicios. Además, contará con capítulos referidos al acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros, movimiento de personas naturales y otros más”, refirió.

A su turno, la jefa de ADEX Consulting, Lizbeth Pumasunco Rivera, señaló que en Indonesia existe potencial para exportar uvas, oro, harina de pescado, mandarinas, aceite de pescado, cebollas, café, preparación para alimentos de animales y azúcar de caña. En ese contexto, resaltó la importancia de conocer las tendencias actuales de sus consumidores.

“De acuerdo a Euromonitor, el 78% busca las etiquetas nutricionales de los alimentos, el 50% compra alimentos orgánicos, el 46% está pendiente de las calorías de los alimentos que consume. Esto nos demuestra que sus habitantes tienen una predilección por la alimentación sana y nutritiva. Hacia eso debemos apuntar”, aseveró.

Status

La viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez, detalló los avances de los acuerdos comerciales. Con India, la última reunión presencial fue en mayo, y en octubre sostendrán una nueva ronda de negociaciones.

Sin embargo, aclaró que este país se encuentra en una transición política luego de sus elecciones generales, por lo que puede haber cambios en su aparato público.

En el caso de Indonesia (Acuerdo Integral de Asociación Económica – CEPA), afirmó que las negociaciones están muy avanzadas, incluso tuvieron una nueva ronda virtual el pasado 26 de agosto.