Los resultados señalan que el 67% de los citadinos tienen esta perspectiva respecto de los ingresos (y cómo les alcanzan para cubrir los gastos) de su familia para el presente año. En desglose, el estudio reporta que el 60% de los ciudadanos de la capital no espera tener cambios en su situación económica, mientras que el otro 7% señala que empeorará (33% espera una mejora).

En igual sentido, el 75% de limeños no reporta una mejora en su situación económica en lo que va del año.

“Uno esperaría que los ingresos y el presupuesto familiar vaya mejorando a lo largo del año, pero para muchos no es el caso. Ya en nueve meses, el 55% de los limeños reporta que sus ingresos están estancados, y otro 20% señala que ha empeorado. Tenemos entonces un consumidor con un presupuesto familiar que se ha mantenido o mermado, y un marco de precios más altos en muchos bienes y servicios básicos”, indicó José Oropeza, socio y director de Impronta Research.

Fuente: Impronta Research

Parte de los resultados son reflejo del impacto de la inflación en la capacidad de compra de los ciudadanos, señaló Oropeza, quien además mencionó que el 37% de los limeños reporta llegar con dificultad (pensando en sus ingresos y gastos) a fin de mes.

“El estudio indica también que alimentos, transporte y salud son aquellos rubros que más han golpeado el presupuesto familiar de los limeños, debido a los mayores gastos que han representado. Educación, vestimenta y vivienda también fueron mencionados. Son rubros difíciles de evadir y que contribuyen a que muchos no sean optimistas hacia fines de año y que se vean complicados a fin de mes”, afirmó.

Fuente: Impronta Research

Un ahorro menor al del 2021

El impacto reportado en el presupuesto familiar de los limeños, explicado por la inflación, también tiene correlato en la generación de excedentes y, por lo tanto, en el ahorro que se proyecta a generar, dijo el director de Impronta Research.

En ese sentido, el estudio indica que alrededor del 52% de los ciudadanos de Lima no espera superar el monto que ahorró en el 2021. En específico, alrededor del 23% espera que sus fondos ahorrados se mantengan igual, mientras que el 29% señala que estarían por debajo (este porcentaje se deriva del 75% de limeños que reportó ahorrar).

“Además de la inflación, factores culturales también entrarían a tallar en la explicación, pues se ha observado que una gran cantidad de limeños no tiene un objetivo de ahorro definido (el 43% reportó no tener meta de ahorro). Si no hay una meta y una cultura de ahorro es más difícil que se tiendan a superar niveles año a año”, manifestó Oropeza.

En suma, consideró que el tener menos excedentes disponibles para el ahorro deja más vulnerables sobre todo a aquellas personas que cuentan con estos como fondo de emergencia, el cual es uno de los motivos principales reportados por los limeños según el estudio.

“Uno de los principales motivos para ahorrar, que señalan los limeños, es el de una potencial emergencia que está relacionado a la dificultad que muchos tienen para llegar a fin de mes. Entonces todo este ciclo de golpe al presupuesto de las familias, y un menor ahorro finalmente termina en una familia más vulnerable ante cualquier eventualidad”, manifestó.