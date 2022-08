El presidente de la (Fed), Jerome Powell, en la reunión de dirigentes económicos de Jackson Hole (Wyoming, Estados Unidos), señaló que la probablemente se requerirá mantener una postura restrictiva en sus tasas para controlar la inflación en Estados Unidos. Asimismo, reconoció que este escenario traerá algunos problemas a los hogares y las empresas, situación que se reflejó rápido en los mercados. La próxima reunión de la Fed sería el 20 y 21 de setiembre.

“El mensaje con tono más hawkish (enfoque de una política monetaria restrictiva) de lo esperado lleva a una corrección en los mercados desarrollados principalmente. Por el momento no se observa un impacto directo en la bolsa local, dado que los commodities no han respondido a esta caída. Esto porque la Fed aún considera que puede llegar a un aterrizaje suave, y no llevar a Estados Unidos a una crisis”, apuntó Romero.

Señaló que la BVL se encuentra cayendo más de 10% (Índice S&P/BVL Perú General), y que, con la información actual, se espera que se mantenga cerca de esos niveles hacia fines de año, en donde los mayores dividendos en el último trimestre podrían servir como resistencia para aquellos que tienen posición en la bolsa.

Por otro lado, si las mayores subidas en las tasas de la Fed impactan de manera relevante en la economía mundial, el sector que se vería más afectado de la BVL sería el minero, dado que los commodities “se resienten” rápidamente con un entorno de menor gasto privado y público, anotó Romero.

En cuanto a otros sectores, mencionó que hacia adelante por ahora se espera que el financiero se beneficie en el corto plazo por los mayores márgenes entre la tasa activa (de préstamos) y la pasiva (de depósitos) - por los aumentos de tasas del BCR -. Por otro lado, sectores como el de construcción y el electrico dependen más de factores como la evolución de la inversión pública y crecimiento económico.

“Si el efecto es generalizado se podría ver un hard landing de la economía, lo que produciría mayores caídas y regresos a mínimos del año (en el índide de la BVL). Por ahora, la caída de los precios de las materias primas (petróleo y granos) estarían permitiendo un mayor aguante en los márgenes de los sectores construcción y consumo masivo”, señaló.

¿Oportunidad?

El representante de Renta4 SAB mencionó que, el último mensaje de Powel no significa una oportunidad de inversión (tanto de forma local y foránea), puesto que los efectos sobre la economía estadounidense se van a observar aún en la data que salga de agosto y setiembre (ello daría nuevas señales a los mercados).

Explicó también que las noticias de mayores subidas “resienten” la opinión de los clientes retail y compañías sobre la economía, lo que reduce las perspectivas de inversión y de consumo.

“Inversionistas retail en la BVL siguen manteniendo posiciones, pero migrando hacia acciones con dividendos que tengan un rendimiento en promedio del 10%, esto para poder aguantar la caída por el aumento de la inflación. Asimismo sobre todo en acciones con exposición local, aún observamos sobreponderancia en las de bajo riesgo o volatilidad”, indicó.

En corto

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e Institucionales Extranjeros fueron vendedores netos en julio, según Credicorp Capital. Detallaron lo siguiente:

Venta de AFP se explicaría por sexto retiro ya aprobado, que implicaría una salida potencial de US$ 8,100 millones (25% de fondos administrados; 3.6% del PBI).

Fondos administrados por AFP es de US$ 32 mil millones a Junio (-4% YTD). El16% está invertido en acciones locales, en contraste al 21% en Marzo del 2022.