En el caso del petróleo, este está oscilando en valores alrededor de US$ 90 el barril (barril de West Texas Intermediate, a un mes, de referencia en Estados Unidos), cuando supo llegar a US$ 120. Por el lago del trigo (de Chicago Board of Trade), este se ubica por debajo de US$ 8 el bushel, despúes de haber cotizado por encima de los US$ 14.

Todo ello es clave en la dinámica de inflación, que en el caso de Perú, según analistas, tocó un pico en junio (se redujo en julio) y le espera descensos hacia fin de año, por la influencia de la menor cotización de commodities. Por su parte, en Estados Unidos la inflación pasó de 9.1% a 8.5%, explicado por el descenso de los combustibles.

A nivel internacional los sectores, en la renta variable, que más se benefician son transporte, construcción e industria. Esto porque son intensivos en energía, por lo que registran menores costos cuando se observa una reducción en los precios del petróleo, señaló César Romero, Jefe de Investigación de Renta4 SAB.

Asimismo, indicó que el impacto de una menor inflación tiende a ser transversal sobre las acciones, pues las únicas que se benefician (con un aumento) son las de commodities.

Señaló que, en el segmento de transporte, se tiene como opción a las aerolíneas. Como opción puntual está Southwest Airlines, debido a su buen performance al segundo trimestre (margen bruto llego a 24.15% y margen neto se ubicó en 4.75%).

“Se ubica como la mejor de las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos en términos operativos. Por el lado de industria se encuentra Fedex, empresa que se ve afectada por el combustible, el cual es necesario para realizar los envíos a nivel nacional. A nivel de ETF, se podría tener en cuenta el XLI, que es el ETF de Blackrock para el sector industrial, este incorpora los sectores y acciones previamente mencionados”, anotó.

En el mismo sentido, Marco Contreras, head de Research de Kallpa SAB, indicó que son el sector eléctrico, industrial, y las aerolíneas los que se ven directamente beneficiados por un descenso por el lado del petróleo. “Esto ya se estaría internalizando en el mercado (en los precios de estas acciones) desde fines de junio”, apuntó.

En cuanto a los precios de los granos, mencionó que las empresas vinculadas al consumo se verían positivamente beneficiadas. “En el caso de las Bolsa de Valores de Lima (BVL) la opción que se te toma como referencia es Alicorp, que creemos que tendría un impacto positivo con la corrección de los granos”, indicó.

También de manera local, indicó el representante de Renta 4 SAB, las acciones cementeras se verían beneficiadas con menores costos de combustibles.

“Una caída en los precios de energía genera una caída en los costos, a su vez que una caída de los commodities reduce el valor de las importaciones de clinker. Este es el sector que ve sus márgenes caer en mayor medida cuando se elevan los precios de los commodities”, apuntó.

Perspectiva

Aún hay cierto grado de incertidumbre con lo que pueda pasar sobre aumentos de tasa de la Reserva Federal (Fed) y su impacto en la economía, por lo que se espera volatilidad en los mercados hacia fin de año, señaló Contreras.

Romero mencionó que aún se espera un panorama incierto en los mercados, los cuales están aún atentos a una posible recesión vinculada al aumento de tasas de la Fed.

“Si se considera que los precios de los commodities continuarían cayendo por la rapidez de la subida de tasas y una posible recesión, todo el mercado se encontraría en caída, incluyendo el sector industrial. Se espera un soft landing, es decir que la Fed genere una desaceleración económica pero que no cause una crisis generalizada”, apuntó.