El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Resolución Ministerial 150-2022-Midis, aprobó el padrón de beneficiarios del subsidio monetario individual autorizado, llamado Bono Alimentario 270 soles que estará dirigido a 4 millones 251,464 ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares.

¿Es beneficiario al Bono Alimentario? ¿Sabe cómo cobrar el subsidio monetario individual? Asimismo, dará cobertura a 2,559,850 hogares de todo el país, incluyendo a los usuarios y usuarias de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley n.° 31538.

Para el cobro del Bono Alimentario, que inició el pasado 2 de noviembre último, los beneficiarios han sido divididos en cuatro grupos, de acuerdo con la modalidad de pago y un cronograma elaborado en función al último dígito de su DNI, según explicó Hernán Pena, director ejecutivo del Pensión 65, programa a cargo de este apoyo económico.

▷ ¿Soy beneficiario al Bono Alimentario?

Para acceder al padrón de beneficiarios este apoyo económico de 270 soles, los ciudadanos de 18 años o más pueden recurrir a dos canales oficiales: Llamar a la línea telefónica gratuita 101 o ingresar a la página la web del Bono alimentario, que ha habilitado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Primero paso: Ingresa al link del Bono alimentario

Ingresa al link del Bono alimentario Segundo paso: Para saber si te corresponde este beneficio, ingresa el número de tu DNI y su fecha de emisión.

Para saber si te corresponde este beneficio, ingresa el número de tu DNI y su fecha de emisión. Tercero paso: Si figuras como beneficiario, también aparecerá la fecha y modalidad de pago de los 270 soles.

▷ ¿Cómo se paga el Bono Alimentario 270?

El pago del Bono Alimentario está a cargo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se realiza en dos tramos:

En el primer tramo están los beneficiario de programas sociales: En este grupo hay un millón 300 mil personas inscritas en los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, porque son personas vulnerables y en situación de pobreza extrema registradas en Sistema Nacional de Focalización de Hogares a cargo del gobierno peruano. La fecha de pago del Bono alimentario va desde el 15 de agosto de 2022 al 30 de abril del 2023.

En el segundo tramo están los beneficiarios que no figuran en programas sociales: Cuatro millones 200 mil¿ personas vulnerables, que no están registradas en programas sociales del Estado, no figuran en la planilla de una empresa privada o de una entidad del Estado y cuyos ingresos mensuales en el hogar no superan los 1 025 soles. El monto del Bono alimentario es de 270 soles para cada persona mayor de 18 años.

Cabe señalar que el inicio del pago del Bono alimentario es desde el 2 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

▷ ¿Cuáles son las modalidades de pago para el Bono Alimentario?

Depósito en cuenta : Si tienes una cuenta en el Banco de la Nación o en alguna otra entidad financiera, el Bono Alimentario se depositará automáticamente en tu cuenta, según corresponda el cronograma de pagos. Así podrás retirarlo en cualquier momento a través de cajeros automáticos o agentes autorizados.

Billetera digital : Las billeteras digitales te permiten disponer de tu Bono Alimentario de manera virtual, para hacer compras o pagos en mercados, quioscos o taxis autorizados, sin tener contacto con dinero. También te permiten realizar retiros en cajeros y agentes del banco donde tienes tu billetera. Para cobrar, necesitarás contar con un celular de gama media con línea a tu nombre.

Carritos pagadores : Los carritos pagadores o empresas transportadoras de valores (ETV) llegarán a las localidades más alejadas del país, especialmente de la sierra y selva, donde no existen entidades financieras, para entregar el subsidio monetario a las personas beneficiarias en diversos puntos focalizados de las comunidades.

Pago en agencias bancarias : Este subsidio se entregará en las agencias del Banco de la Nación a través de sus ventanillas, únicamente a las personas que no tienen cuenta de bancos o entidades financieras, o tampoco tienen una línea celular a su nombre.

▷ Mayor información para los beneficiario

Si necesitas mayor información después de toda la información brindada en esta guía, comuníquese a la línea telefónica gratuita 101, de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., o a través de las redes sociales de Midis y Pensión 65. Para solicitar información de forma presencial, haz click en el siguiente enlace, donde encontrarás la lista de Módulos de Atención al CIudadano (MAC) y de los Módulos de Atención al Ciudadano del Midis, en Lima, y de los 470 tambos ubicados en las regiones.

Recuerde que los bancos no brindarán información ni orientación sobre el Bono alimentario.

