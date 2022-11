El gobierno empezó a repartir, desde el 2 de noviembre, los 270 soles del Bono Alimentario a las personas con la economía más vulnerable del país para que puedan hacer frente al alza del precio de los alimentos. Pero ¿qué sucede si debo cobrar por ventanilla y tengo el DNI vencido? Aquí te lo explicamos.

El Bono Alimentario se creó a través del Decreto Supremo N° 003-2022-Midis y se entregará hasta el 30 de abril del 2023 a 4.2 millones ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema. El ingreso mensual de sus hogares no debe superar los S/1,025.00.

Este subsidio incluye a los beneficiarios de los programas sociales, como Juntos, Pensión 65 y Contigo, que no hayan recibido la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el artículo 20 de la Ley N.° 31538.

¿PUEDO COBRAR EL BONO ALIMENTARIO CON EL DNI VENCIDO?

Así es. De acuerdo con la información sobre el bono Alimentario, que brinda el Ministerio de Desarrollo e inclusión social, los beneficiarios que tengan su último DNI vencido pueden acudir a cobrar por ventanilla el subsidio de S/270.

Beneficiarios necesitan DNI para poder cobrar su bono por ventanilla (Foto: Midis)

¿Si me robaron mi DNI, puedo cobrar con el Certificado C4?

No. Los certificados C4 de Reniec no son válidos para el pago en ventanilla. El C4 es un documento informativo, no reemplaza al DNI, ni tiene fines de identificación. El C4 no contiene la fecha de emisión del DNI, ya que este es un dato que se usa como medida de seguridad para comprobar tu identidad en formularios de algunos servicios digitales.

¿PUEDO COBRAR EL BONO ALIMENTARIO CON MULTA ELECTORAL?

Las multas por ser omiso al sufragio no son impedimento para que puedas cobrar el Bono Alimentario.

¿CÓMO COBRAR EL BONO ALIMENTARIO POR VENTANILLA?

Requisitos

Ser beneficiario del Bono Alimentario

Último DNI emitido, vigente o vencido.

Los pasos para cobrar el bono por ventanilla

Consulta si te corresponde recibir el Bono Alimentario por ventanilla.

Acude al Banco de la Nación el día asignado para el cobro.

En ventanilla menciona el cobro del Bono Alimentario.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE PAGO DEL BONO ALIMENTARIO?

Estas son las modalidades de pago del Bono Alimentario, que se entregará hasta el 30 de abril de 2023.