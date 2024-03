La Comisión de Economía del Congreso aprobó este lunes el sétimo retiro de fondos de AFP; el siguiente paso será que el dictamen se debata en el Pleno. Al respecto, el ministro de Economía José Arista, indicó que la decisión no está en manos del Ejecutivo.

“Tengo entendido que se ha aprobado recién en la Comisión de Economía. Se evaluará con ellos todas las potenciales consecuencias que tendría tener esta decisión. No podría adelantar qué acciones se van a tomar [desde el Gobierno], porque la decisión no está en manos del Ejecutivo, sino en manos del Legislativo”, señaló en conferencia de prensa.

Sin embargo, cabe recordar que el titular del MEF declaró en distintas oportunidades que la medida no es positiva y que “a estas alturas” no sabía para quién era conveniente, esto debido a que ya se han permitido más de tres retiros en los últimos años, dejando al mercado provisional afectado.

“Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”, dijo hace unos días.

Capitalización de utilidades

Respecto a la capitalización del 100% de las utilidades de las cajas municipales, dijo que se ha evaluado la solidez del sistema, a la vez que se ha reunido con los alcaldes y representantes de estas entidades.

“Nuestro diagnostico inicial era que se puede venir un año complicado, entonces, queríamos darle mayor solidez a estas empresas. Se ha analizado la demanda, y hemos visto que las cajas están protegidas y tenían espacio para seguir avanzando, y no era muy urgente la capitalización del 50% de sus utilidades. Por eso se dejó libre disponibilidad del 50% de las utilidades auditadas y capitalizar el otro 50%“, detalló.

PCM

Esta tarde, en conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén informó que acudirá el próximo 3 de abril al Congreso junto a su gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza.

