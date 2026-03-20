La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu (Coopac Integraperu), al haber incurrido en la causal de inactividad.

Ante tal situación, los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/ 5,000 por depositante.

El pago de los depósitos -que se encuentren cubiertos por el FSDC- se iniciará el sábado 21 de marzo en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.

La activación del FSDC reafirma su rol fundamental de proteger los depósitos de los socios depositantes, lo que a su vez contribuye con el fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

Antes de acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a realizar el cobro los socios ahorristas deberán ingresar a la siguiente dirección de internet (https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/EntidadLiquidacion.aspx) para verificar si se encuentra considerado en el listado.

De no encontrarse considerado en el listado deberá realizar su consulta al correo electrónico integraperu@coopacendisolucion.pe.

Proceso de disolución

La SBS excluyó a Integraperu del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Así, designó a Edwin Esquivias Astete y Alex Sarmiento Zamora como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu.

Además, la norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.