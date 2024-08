No obstante, el déficit habitacional se da en un contexto de sobreoferta, es decir, que sí hay oferta de vivienda, solo que no hay capacidad adquisitiva para acceder a esta.

Mateo Gomez Matos, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, afirmó que en la región la oferta es superior a la demanda. “Hay proyectos que se han desarrollado para atender justamente ese déficit, pero los inversionistas han identificado que existe una menor capacidad de gasto en la población”.

En ese marco, indicó que el mercado inmobiliario se mantuvo en caída durante la primera mitad del 2024.

“De acuerdo con el INEI, en el primer trimestre de este año, el sector construcción cayó 4.2% con respecto al mismo periodo del 2023. Si miramos hacia atrás, este sería el décimo trimestre consecutivo en caída”, destacó.

“Tanto así que podemos decir que el segmento inmobiliario ha bajado su participación en el producto bruto interno regional. Hasta el 2022 era el 10.5% del PBI regional y ahora estamos en el 8.8%”, añadió.

En esa línea, Gomez Matos advirtió que hay una demanda de viviendas y departamentos ralentizada. “Los empresarios del sector afirman que sus ventas han caído en promedio 50% en los primeros seis meses del año”, mencionó.

¿A que se debe esto? El experto sostuvo que la demanda se ha visto afectada por la recesión económica y por la inflación del año pasado, que aún no disipa sus efectos en la capacidad de gasto de inversión de los piuranos.

Adicional a ello, comentó que Piura fue una de las regiones más castigadas con el Fenómeno del Niño Costero del año pasado. Todo ello ha hecho que la capacidad de gasto se vea afectada.

Precios del m2 se mantienen

Mateo Gomez Matos señaló que, pese a haber una menor demanda de vivienda, los precios por metro cuadrado se mantienen. En esa línea, dijo que la última vez en la que se registró una bajada de precios fue el 2017, año en que se dio un Fenómeno del Niño Costero muy potente.

Sin embargo, en los últimos 10 años los precios han venido subiendo de manera progresiva.

“Este 2024, se mantienen, los precios son los mismos del año pasado. No es posible aumentar precios (de los terrenos o lotes) debido a la poca demanda. Es más, algunos empresarios del sector están pensando en bajar precios, pero esperemos que esto no sea necesario conforme se recupere la demanda de vivienda”, anotó.

En ese marco, manifestó que los costos dependen del requerimiento del cliente y de la zona. Por ejemplo, en las periferias de Piura hay precios bastante bajos que van desde los US$ 20 hasta US$ 40 por m2.

No obstante, en la zona urbana, que son más desarrolladas, como Santa María del Pinar, Coco del Chipe, Loma Blanca o Country Club, el m2 va desde los US$ 400 o US$ 500 hasta los US$ 1,000 a US$ 1,200.

“Yo creo que el mayor desarrollo inmobiliario se viene dando justamente hacia las periferias, porque hay un déficit de vivienda mayor y una oportunidad para invertir. Estos sectores son muy atractivos y contienen mucha apuesta de proyectos inmobiliarios”, refirió.

Por otro lado, Gomez Matos remarcó que existen determinantes estructurales, relacionadas a la falta de servicios básicos, que impiden que los precios se eleven.

“Hay un grave problema de saneamiento y de desagüe, sistema que está colapsado, por lo que las desarrolladoras encuentran graves dificultades para conectarse a la red de desagües de Piura”, dijo.

Adicional a ello, está el problema de escasez del recurso hídrico. Con una capacidad de agua bastante menguada, las empresas inmobiliarias tendrían que invertir más para poder cubrir este déficit.

Otras limitantes serían las barreras burocráticas que tienen que enfrentar las compañías, ya que los municipios retrasan mucho las licencias y autorizaciones. “Tanto así que se estima que menos del 60% de hogares de Piura tienen acceso a las redes saneamiento”.

Expectativas 2024

Mateo Gomez Matos indicó que, dentro de la expansión urbana formal, la expectativa que tienen para este año es positiva. Comentó que en el sector de viviendas sociales hay una demanda potencial y es en donde se va a concentrar el mayor desarrollo de proyectos inmobiliarios.

“Somos optimistas de que al segundo semestre se va a recuperar la demanda y por lo tanto van a mejorar las colocaciones. Esto se podría dar básicamente por la recuperación económica, principalmente de los sectores agroexportación y pesca, que van a inyectar empleo formal e ingresos para las familia”, explicó.

Para este año, estas dos actividades económicas tienen un panorama muy bueno. Entonces, pensamos que de ahí va a venir la recuperación para el sector inmobiliario”, consideró.

El experto indicó que se espera una mejor coyuntura económica al cierre del 2024, sobre todo porque se ha observado una mejora en ciertos sectores productivos (como los mencionados), los cuales están impulsando la economía regional.

