Ronal Hermoza, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, indicó que si bien el mercado inmobiliario tuvo una mejora después de la pandemia, ya que la demanda de viviendas subió, se observa una contracción nuevamente.

“La recesión económica ha hecho que regresemos a una pequeña crisis. Las personas no tienen dinero para la compra o alquiler de viviendas y las empresas inmobiliarias han disminuido la cantidad de edificaciones. A ello se suma el que no se pueden obtener créditos fácilmente”, explicó a Gestión.

Añadió que al haber un menor dinamismo en la venta de viviendas y lotes, las inmobiliarias están construyendo menos y la oferta también se retrae.

Hermoza recalcó que un 17% de los ingresos de Cusco son por turismo, siendo la región con mayores réditos por esta actividad. En ese marco, señaló que si bien el turismo ha regresado casi a los niveles pre pandemia, lo cual ha hecho que la economía local mejore; aún no se alcanza un auge que permita un despegue del sector inmobiliario.

Precio del m2 retrocede

La situación por la que pasa el mercado inmobiliario ha hecho que los precios de los terrenos disminuyan en Cusco. En algunas zonas la caída ha sido más fuerte, pero depende de la ubicación y la cercanía a zonas comerciales.

“En general el m2 ha caído. En Santa María o Larapa se ve que los precios han bajado, encuentras terrenos desde los US$ 800 por m2. La disminución ha sido de entre 4% y 8% en todo el valor del predio”, destacó Ronal Hermoza a Gestión.

Agregó que antes de la pandemia uno podía encontrar terrenos desde los US$ 900 hasta los US$ 2,500 por m2, dependiendo de la zona.

“Si alguien quisiera en estos momentos obtener una utilidad o una ventaja respecto a precios, sería el momento para comprar. Hay lugares que están ofreciendo el m2 hasta en US$ 800, lo cual era difícil de conseguir antes en Cusco”, anotó.

El líder gremial precisó que en las periferias, en zonas como Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Santa Mónica, Magisterio y Larapa, son algunas de las zonas en donde los precios han descendido.

“En Larapa, el m2 debe estar entre US$ 900 a US$ 1,000, mientras que en Wanchaq debe estar entre US$ 1,500 y US$ 2,000. Entonces, mientras más lejos esté el predio de la avenida La Cultura, que es una zona comercial, el precio es menor″, dijo.

Oportunidad para invertir

Ronal Hermoza consideró que, debido a las condiciones que hay actualmente, sería un buen momento para comprar terrenos, ello con el fin de rentabilizarlo en un futuro.

“El empresario inmobiliario debe aprovechar los precios que hay en estos momentos para empezar a construir viviendas y ofrecerlas después con mayor utilidad y cantidad”, afirmó.

Otro factor que podría ser aprovechado es el costo de los materiales de construcción, ya que todavía están a la baja. “Por ejemplo, la bolsa de cemento que antes costaba S/ 28, ahora está S/ 22″, mencionó.

Asimismo, señaló que las zonas más atractivas para invertir serían Magisterio, Larapa, Santa Mónica y algunas zonas de San Jerónimo.

Zonas más demandadas

Hermoza refirió que en Cusco se vienen creando nuevas zonas con todos los servicios y esto hace que tenga un mayor potencial para el desarrollo inmobiliario.

Por ejemplo, en Larapa se están construyendo enormes cantidades de edificios, de entre 8 y 10 pisos. El m2 en Cusco de por sí es caro, por lo que las desarrolladoras inmobiliarias buscan sacarle el máximo provecho al precio del terreno en la cantidad de pisos.

Otra zona atractiva para los inversores es San Sebastián, sobre todo en la entrada de la ciudad, allí se observan edificios bastante altos y de buena calidad, acotó Hermoza.

“En Cusco tenemos tres vías transversales, una es la avenida La Cultura, otra es la vía Expresa y la vía Evitamiento. En los alrededores de estas tres avenidas se está creando un sector inmobiliario fuerte”, comentó.

Finalmente, en el sector de Velasco Astete, al lado del aeropuerto, se ha levantado una nueva ciudadela en donde ya hay edificaciones en enormes cantidades y tiene potencial para el desarrollo de proyectos.

Proyecciones 2024

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) informó hace unos meses que los empresarios del sector habían proyectado crecer 4% este año.

En línea con ello, Ronal Hermoza coincidió en que para el cierre del 2024 se esperaría una recuperación en el segmento inmobiliario en su región, ya que las perspectivas económicas han mejorado.

“Esperamos que en el segundo semestre mejore la situación económica y esto ayude a que se reactive toda la actividad inmobiliaria en general”, concluyó.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

