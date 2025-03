El mercado inmobiliario de Miami continúa atrayendo a inversionistas de todo el mundo, y los peruanos no son la excepción. La venta de propiedades en USA a inversores extranjeros alcanzó hasta los US$ 5,100 millones, de los cuales un tercio son de latinos, entre ellos peruanos, según cifras de The Miami Association of Realtors.

“Miami no solo ofrece un estilo de vida envidiable, sino también la seguridad financiera que muchos buscan. Seguimos viendo a más peruanos comprando acá por el poder adquisitivo que tienen. La economía peruana es muy estable y eso ha hecho que tengan un flujo de caja extra. Por ello, los inversionistas del Perú buscan diversificar su portafolio, apalancarse de créditos hipotecarios y aprovechar los ingresos en dólares”, indicó Gustavo Gálvez, CEO de la inmobiliaria PFS Realty Group.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario en Estados Unidos?

Con un 30% de cuota inicial un inversionista puede adquirir una propiedad en USA. Los bancos americanos le prestan a los peruanos hasta un 70% del valor de la propiedad.

“Los bancos piden la carta del contador evidenciando los ingresos que tiene la persona, el pasaporte y visa de turismo, las referencias bancarias en Perú para conocer su historial crediticio y el extracto bancario actual. Siempre les recomendamos tener alrededor del 50% del valor de la compra para demostrar liquidez”.

“Para aquellos que desean conocer más detalles de cómo adquirir propiedades y cómo obtener un crédito hipotecario en USA, el próximo jueves 13 de marzo de 2025 de 9:00 am a 6:00 pm en el Hotel Hyatt Centric San Isidro, los inversionistas peruanos podrán participar de una serie de charlas de asesoría gratuitas para saber cómo iniciar su inversión inmobiliaria en Miami”, refirió Gálvez.

Ventajas de comprar un inmueble en Miami

La estabilidad económica y las atractivas condiciones del mercado inmobiliario en el sur de Florida han llevado a un aumento en la demanda de propiedades.

Los principales beneficios que encuentran los peruanos al invertir en Miami son:

1. Beneficios fiscales: Florida es conocida por su régimen fiscal favorable para inversionistas extranjeros. Los peruanos que invierten en Miami no pagan impuestos sobre la renta estatal ni sobre las ganancias de capital por la venta de propiedades.

2. Oportunidades de diversificación: Invertir en el mercado inmobiliario de Miami permite a los inversionistas peruanos ampliar su cartera de activos, generando ingresos pasivos a través del alquiler de propiedades, y beneficiarse de la apreciación de sus activos en el tiempo.

3. Ingresos en dólares estadounidenses: Invertir en bienes raíces en Miami permite generar ingresos en una moneda fuerte y estable, protegiendo su capital de la volatilidad cambiaria en Perú.

4. Opciones de financiamiento accesibles: Diversas instituciones financieras estadounidenses ofrecen tasas hipotecarias competitivas para extranjeros.

