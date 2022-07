Para el caso de Breña, el precio promedio del metro cuadrado es de US$ 1,199 y el precio de alquiler promedio llega a los US$ 534 por un departamento de dos o tres habitaciones. Por su parte, Lima Cercado maneja un valor medio de US$ 1,277 por metro cuadrado y de US$ 564 de alquiler mensual.

“Algunos distritos de clase media destacan por el equilibrio en el nivel de precios de alquiler”, señaló Carlos Vourakis, head of sales de Properati en Perú.

Lizbeth Franco Silva, gerente general de Life Inmobiliaria mencionó que en locaciones como Breña hay una gran oferta de departamentos grandes, con muchas áreas comunes, los cuales usualmente son habitados por familias, las que representan una demanda importante de la zona.

“Distritos como Breña y Lima Cercado están teniendo acogida por su costo. Por ejemplo, por un departamento que se puede comprar en Miraflores, se pueden tomar dos en estas locaciones con un tamaño similar, por la gran oferta que hay. Asimismo, son zonas donde hay mayor facilidad de alquiler. Departamentos de dos o tres dormitorios serían un buen objetivo de inversión en esos distritos pues son más familiares. Esto se podría cumplir también para distritos como Lince”, anotó.

Cabe indicar que son pocos los distritos que registran un incremento anual en los porcentajes de rentabilidad, según Properati, donde Lurigancho es el distrito que más creció (pasó de 2.9% a 4.7%).

Del mismo modo, otros distritos que aumentaron su rentabilidad fueron Jesús María (5.1% a 5.4%), Pueblo Libre (5.2% a 5.3%), Comas (4.4% a 5.4%) y Los Olivos (4.6% a 4.8%).

“Jesús María y Pueblo Libre son una nueva tendencia en la toma de alquiler. Puedes encontrar muchas opciones desde 50 o 60 metros cuadrado con uno o dos dormitorios, lo que es atractivo para gente joven o familias nuevas, o incluso para personas que buscan simplemente algo más pequeño. Es una alternativa que es interesante para la inversión, porque no tiene tickets muy altos, y se mueve rápido en el alquiler por su tamaño”, indicó Lizbeth Franco.

Por otro lado, se destaca que distritos de Lima Top como Miraflores, Barranco o Santiago de Surco han tenido un descenso en su rentabilidad, pues pasaron de 5.3% a 4.6%, 6.9% a 4.8%, y 4.7% a 4.4%, respectivamente.

Asimismo, a pesar que Breña está arriba en cuanto a rentabilidad, este tuvo una caída importante en la misma, al pasar de 7.9% a 5.9%.

“El caso de los distritos con un crecimiento en su rentabilidad se basa en que registran un precio de venta menor y un alquiler mensual mayor al de un año atrás. El nivel de precio de venta de los inmuebles a nivel general de la ciudad crece desde inicios del 2021. La influencia en los valores de insumos de construcción, el ambiente político respecto a la inversión y el cambio en la moneda local promovieron esta subida de precios”, explica Vourakis.

Más tiempo en recuperar inversión

Según Properati, actualmente el retorno de la inversión tardaría más en comparación a las cifras que se tenían en el 2021. En específico, en promedio, el año pasado tomaba 19 años recuperar el capital invertido, mientras que en el 2022 tomaría 20.

Otro canal de inversión

Si se está considerando la opción de un departamento para servicios como Airbnb, ello estaría más vinculado a distritos de Lima Top, sobre todo Miraflores, señaló la representante de Life Inmobiliaria.

“Generalmente el flujo de turistas que llega a Lima busca zonas cerca de parques, accesibles para caminar, con supermercados, y tiendas turísticas, que estén cerca a malecones. Es por ello que es usual que se ubiquen en zonas como Miraflores o Barranco. Ese puede ser un canal de inversión también”, indicó.