Como referencia, para los inmuebles de Cusco, según datos del portal de búsqueda de inmuebles Properati, el precio por metro cuadrado para departamentos de tres habitaciones en venta, es de US$ 1,054. Asimismo, el rango de precios por metro cuadro para estos casos se encuentra entre US$ 750 a US$ $1,512.

Balcázar mencionó que, en el caso de personas naturales, en zonas turísticas como Cusco, es usual que la inversión en inmuebles esté vinculada al alojamiento (plazos cortos de tiempo, diferente al arrendamiento tradicional de un inmueble).

“El tema turístico y cultural puede dar rentabilidad a través de modalidades como Airbnb (sobre todo en inmuebles con cierta antigüedad), pues es una opción que se presenta más barata. Es natural empezar a buscar cerca de la Plaza de Armas de Cusco, pero es posible que ahí se aglutinen las opciones más caras. Cualquiera de los distritos permite explotar el potencial turístico; es decir, la ubicación más cercana al centro posiblemente pase a segundo plano, pues los que van a ese destino, están a gusto con el transitar”, indicó.

Señaló que un aspecto importante a considerar es si el inmueble es considerado patrimonio cultural, pues ello puede generar problemas si se tienen planes de remodelarlo.

“Hay que tener mucho cuidado si el inmueble, y en específico su fachada, sea considerado patrimonio cultural. En ese caso se ordena respetar la fachada. Muchas veces es un detalle que sale a luz al final, por lo que se debe hacer una investigación, aunque en algunos casos tienen expuesta esa información en su partida registral. Por otro lado, a pesar de la obligación que tienen los propietarios de cuidar la fachada, termina siendo un bonito atractivo para el inmueble, y que impulsa los fines de rentabilizarlo”, manifestó.

Con respecto a la rentabilidad de la inversión, Balcázar mencionó que es importante tener un horizonte de largo plazo, y sondear el mercado a través de un estudio de las tarifas.

“Es una zona donde se va a encontrar competencia aglutinada para este tipo de servicios de alojamiento. Ante ello, un estudio de mercado sería un buen inicio para dar señales sobre la rentabilidad de la inversión, la cual debe ser pensada hacia cinco o diez años”, apuntó.

Otra opción

También señaló que otra opción de inversión es a través de la compra de terrenos o parcelas de cultivo para actividades de esparcimiento.

“La inversión es muy buena y se puede generar todo tipo de proyectos. Fuera de la ciudad tienen acogida las actividades ecológicas y de diversión, y si se organizan en un entorno agrario siempre van a llamar la atención. Se pueden complementar con servicios como restaurantes en forma de club campestre. Además de asociar el atractivo a los cultivos, también puede haber un rendimiento a través de la producción y venta de los mismos”, afirmó.

Saneamiento de la vivienda

En cualquier caso, aunque sobre todo fuera de Lima Metropolitana, el principal problema de estas inversiones es el saneamiento físico legal del inmueble, para lo cual se necesita un asesoramiento especializado, explicó.

Cabe resaltar que, en términos generales, el saneamiento físico legal de predios es el trámite destinado a la regularización de la documentación de la propiedad del terreno en primer lugar, y luego de la construcción que se haya edificado sobre el predio (de ser el caso). Esto con el objeto de obtener la titulación o acreditación idónea para su acceso a los Registros Públicos.

“En general, puede pasar que el título de propiedad no esté a nombre del vendedor. La persona puede estar asesorada, pero se debe ver si realmente se puede sanear el inmueble. La no verificación de saneamiento puede derivar en procesos legales que pueden tomar años, por lo que es un consejo que aplica para cualquier caso”, indicó Balcázar.