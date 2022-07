El precio promedio referencial de departamentos en venta por metro cuadrado en la provincia de Arequipa, de acuerdo con el portal de búsqueda de inmuebles Properati, está en alrededor de US$ 1,105.

Asimismo, es el distrito de Cayma el que expone los mayores precios en promedio (US$ 1,318 por metro cuadrado), seguido de Sachaca (US$ 1,268), si se contemplan departamentos de dos dormitorios. En el caso de tres habitaciones, Cayma (US$ 1,345) también es la más relevante en precios, pero seguido del distrito de Arequipa (US$ 1,307).

Fuente: Properati

Balcázar mencionó que en Arequipa (provincia) se necesitan alrededor de 100,000 viviendas para atender a 60,000 personas que no disponen de estas, y a otros 40,000 que la tienen, pero sin servicios básicos.

No obstante, en cuanto a la oferta formal, solo hay 2,500 soluciones habitacionales que están en el mercado en Arequipa. Entonces hay un margen importante de demanda para satisfacer.

“En base a información de ferias inmobiliarias en la zona, se observó que la mayor cantidad inmuebles en venta son terrenos en vías de habilitación o habilitados, alrededor de 1,300. Por otro lado, se tiene una oferta de 700 departamentos, y unas 400 casas. Hay una necesidad de atender el mercado, pues la oferta es baja frente a la demanda. Adquirir un inmueble, ya sea para construcción o compra de departamentos para alquiler sería a priori rentable”, apuntó.

El experto en temas inmobiliarios recomendó que se busque inmuebles cercanos a instituciones que ofrezcan servicios como educación o salud, pues la demanda sería más “aguda” en estas zonas.

“Arequipa no es solo un punto turístico, sino también un polo de desarrollo a donde van las personas del sur del país a trabajar, estudiar, y por los mejores servicios de salud. Es lo más cercano para, por ejemplo, Moquegua. Si se va a invertir sería recomendable que la ubicación a escoger esté vinculada a las universidades, colegios o centros tecnológicos”, anotó.

En relación a lo anterior, sería recomendable comprar departamentos de tamaño promedio con dos o tres habitaciones. Esto sobre todo por la necesidad de pisos por temas educativos, señaló Balcázar.

“Arequipa siempre va después de lo que sucede en Lima. En ese sentido, en la capital está mucho la figura de roommate, en donde se alquila un departamento por habitaciones. Se espera que esto sea más frecuente en Arequipa, por lo que habría una demanda que podría rentabilizarse sobre todo si se trata de estudiantes”, indicó.

Otra modalidad, aunque más vinculada al tema turístico, es comprar un inmueble para dar servicios de alojamiento como Airbnb (mercado comunitario que sirve para publicar, dar publicidad y reservar alojamiento de forma económica).

“Esto te absorbe un poco más, porque se tendría que gestionar la entrada de inquilinos y tener una dedicación más periódica. Se pueden ofrecer habitaciones del departamento adquirido, sobre todo si este se encuentra cerca de las zonas o rutas turísticas. Hay demanda para ello”, subrayó.

Importancia de un estudio de mercado

Balcázar señaló que se debería hacer un estudio de mercado antes de empezar con la inversión, pues se podría incluso determinar la compra de más de un inmueble.

“Hay que ver el mercado y ubicación. Si se tiene la oportunidad de comprar más de un inmueble cerca de una universidad es posible que siempre se tenga una demanda, y podría terminar siendo un buen negocio. Hay que dirigir mucho tiempo al estudio previo, para poder calcular y saber endeudarte. En este momento la tasa hipotecaria está subiendo, y eso impacta o presiona hacia arriba el alquiler. Sería entonces un buen momento para adquirir un inmueble, acondicionarlo y alquilarlo”, anotó.

