En los últimos años ha crecido el interés de los peruanos por invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, y sobre todo en Florida, donde existe una gran comunidad latina y se puede obtener una atractiva rentabilidad.

Al comprar viviendas para alquiler, ¿es más rentable invertir en Lima o en Florida?

Para responder a esta pregunta revisaremos las cifras de ambos mercados. En Lima, el último reporte inmobiliario del Banco Central de Reserva (con datos de doce distritos de la capital de los segmentos medios y altos) muestra que la inversión por la compra de una vivienda para el alquiler se recupera en 21 años en promedio.

Esto pues el precio promedio de un departamento de 100 m2 es de US$ 178,500 y el alquiler promedio por un inmueble de esta misma dimensión es de US$ 708 al mes (US$ 8,500 al año).

El reporte del BCR también muestra que Jesús María es el distrito más rentable al comprar una vivienda para alquiler, pues la inversión se recupera en menos tiempo, en 18 años.

En Jesús María el precio promedio de un departamento de 100 m2 es de US$ 164,100 y su alquiler mensual promedio es de US$ 750 al mes (US$ 9,000 al año).

En Florida, como es de suponerse, los precios varían según las características y ubicación del inmueble. Para tener un referente, en la zona de Kendall, al sur de Miami, un apartamento de dos dormitorios se puede adquirir en US$ 240,000, indica Lucy Gabriela Elías, agente de bienes raíces de La Rosa Realty Kendall Llc (Florida).

Refiere que ese apartamento se puede rentar en US$ 2,100. Pero hay que descontar costos por impuestos, pagos por asociación (mantenimiento) y seguros, los cuales promedian US$ 600. Con ello tenemos que la ganancia neta mensual sería de US$ 1,500.

Con estos datos, tenemos que la inversión por la compra se recuperará en 13 años, un tiempo menor a lo que se requiere en Lima, por lo que este mercado resulta más rentable.

La especialista destaca que en los últimos años ha crecido el interés de los peruanos y latinos en general en invertir en el mercado inmobiliario de Florida. “Es que al sacar cuentas, verán que recuperarán la inversión más rápido”, subraya Elías (Lucyelias17@gmail.com, 786-312-4145).

Otras zonas atractivas para invertir en Florida son Miami-Dade, Cutler Bay, South Beach y Homestead.

Lucy Gabriela Elías refiere que una casa de unos tres a cuatro dormitorios se puede adquirir en US$ 398,000. Y se puede rentar en US$ 3,000 a US$ 3,500 al mes.

Mercado dinámico

En los últimos dos años se ha registrado un fuerte crecimiento en el valor y renta de las viviendas en Florida.

Elías indica que solo en el último año el valor de las viviendas se ha incrementado en 16%, mientras que la renta lo ha hecho entre 28% a 30%.

La especialista explica que son tres los factores que incidieron para ello. Tras el impacto del COVID-19, creció la migración de personas de otros estados, sobre todo de Nueva York y California, atraídos por los menores precios e impuestos en Florida.

“Para ellos comprar una casa en sus estados les cuenta millones, acá no. Han venido con gran cash, y eso elevó la demanda e impulso los precios y rentas”.

Pero también la incertidumbre por el coronavirus generó que muchos propietarios paralizaran sus ventas, a la espera de que se aclare el panorama, lo cual redujo la oferta y también presionó a los precios.

Y un tercer factor son las bajas tasas de interés para las compras vía créditos (la Reserva Federal bajó sus tasas de referencia a casi cero, pero este año esa tendencia cambiará).

“Se espera que las tasas de interés empiecen a subir un poco en los próximos meses, esto podría hacer que el mercado sea más estable y los precios no suban tanto este año”, anotó Elías.